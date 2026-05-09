AO VIVO: Vasco encara Sportivo Luqueño pela semifinal Libertadores de futebol de areia
Atual campeão reencontra rival paraguaio em busca de vaga na final continental
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O Vasco da Gama está em campo neste sábado (9) pela semifinal da Libertadores de Futebol de Praia. Atual campeão e tetracampeão do torneio continental enfrenta o Sportivo Luqueño, em duelo disputado na Arena Itapuã, em Vila Velha (ES), valendo vaga na grande decisão.
A partida começou às 14h (de Brasília), e o Lance! acompanha tudo em tempo real.
VASCO 0 x 1 SPORTIVO LUQUEÑO
PRIMEIRO PERÍODO:
5:65- GOL! Rodrigo abre o placar para o Sportivo Luqueño
3:81- Cartão amarelo para o vascaino Pedro Lucas
O jogo começou!
Escalação:
Vasco:
- Rafa Padilha (12)- Goleiro
- Guga (02)
- Pedro Lucas (10)
- Luquinhas (5)
- Bokinha (7)
Sportivo Luqueño:
- Pedro Mano (01)- Goleiro
- Catarino (04)
- Mauricinho (06)
- Rodrigo (09)
- Benjamin JR (11)
Reedição da final de 2024
O confronto deste sábado marca o reencontro entre Vasco e Sportivo Luqueño após a final da Libertadores de 2024, vencida pelo clube carioca. Favorito ao pentacampeonato, o Vasco chega embalado por uma campanha invicta e com o melhor ataque da competição.
O time cruz-maltino também carrega o status de Primeiro Campeão Mundial de Beach Soccer do Mundo.
Campanha avassaladora do Vasco
O Vasco vem dominando a Libertadores de Futebol de Praia 2026. Na fase de grupos, a equipe venceu todos os compromissos com goleadas:
- Vasco 7 x 2 Argentino de Rosário
- Vasco 7 x 2 Dávila (CHI)
- Vasco 8 x 2 Guaicamacuto
Nas quartas de final, o time aplicou a maior goleada da história da competição ao vencer o Tito Drago, do Peru, por 17 a 3.
Adversário da final
O vencedor do confronto encara o Sampaio Correia, já classificado, neste domingo (10).
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