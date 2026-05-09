menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Vasco encara Sportivo Luqueño pela semifinal Libertadores de futebol de areia

Atual campeão reencontra rival paraguaio em busca de vaga na final continental

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/05/2026
13:50
Atualizado há 0 minutos
Vasco Beach Soccer
imagem cameraVasco nas quartas de finais (Foto: Divulgação; Vasco Beach Soccer; Victor Hugo Kos)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama está em campo neste sábado (9) pela semifinal da Libertadores de Futebol de Praia. Atual campeão e tetracampeão do torneio continental enfrenta o Sportivo Luqueño, em duelo disputado na Arena Itapuã, em Vila Velha (ES), valendo vaga na grande decisão.

continua após a publicidade

A partida começou às 14h (de Brasília), e o Lance! acompanha tudo em tempo real.

VASCO 0 x 1 SPORTIVO LUQUEÑO

PRIMEIRO PERÍODO:

5:65- GOL! Rodrigo abre o placar para o Sportivo Luqueño

3:81- Cartão amarelo para o vascaino Pedro Lucas

O jogo começou!

Escalação:

Vasco:

  1. Rafa Padilha (12)- Goleiro
  2. Guga (02)
  3. Pedro Lucas (10)
  4. Luquinhas (5)
  5. Bokinha (7)

Sportivo Luqueño:

  1. Pedro Mano (01)- Goleiro
  2. Catarino (04)
  3. Mauricinho (06)
  4. Rodrigo (09)
  5. Benjamin JR (11)

Reedição da final de 2024

O confronto deste sábado marca o reencontro entre Vasco e Sportivo Luqueño após a final da Libertadores de 2024, vencida pelo clube carioca. Favorito ao pentacampeonato, o Vasco chega embalado por uma campanha invicta e com o melhor ataque da competição.

O time cruz-maltino também carrega o status de Primeiro Campeão Mundial de Beach Soccer do Mundo.

Campanha avassaladora do Vasco

O Vasco vem dominando a Libertadores de Futebol de Praia 2026. Na fase de grupos, a equipe venceu todos os compromissos com goleadas:

  • Vasco 7 x 2 Argentino de Rosário
  • Vasco 7 x 2 Dávila (CHI)
  • Vasco 8 x 2 Guaicamacuto

Nas quartas de final, o time aplicou a maior goleada da história da competição ao vencer o Tito Drago, do Peru, por 17 a 3.

Adversário da final

O vencedor do confronto encara o Sampaio Correia, já classificado, neste domingo (10).

➡️Rafaela Silva supera vice-líder do ranking e é bronze no Grand Slam do Cazaquistão
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpic

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias