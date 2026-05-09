AO VIVO: Vasco encara Sportivo Luqueño pela semifinal Libertadores de futebol de areia

O Vasco da Gama está em campo neste sábado (9) pela semifinal da Libertadores de Futebol de Praia. Atual campeão e tetracampeão do torneio continental enfrenta o Sportivo Luqueño, em duelo disputado na Arena Itapuã, em Vila Velha (ES), valendo vaga na grande decisão.

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A partida começou às 14h (de Brasília), e o Lance! acompanha tudo em tempo real.

VASCO 0 x 1 SPORTIVO LUQUEÑO

PRIMEIRO PERÍODO:

5:65- GOL! Rodrigo abre o placar para o Sportivo Luqueño

3:81- Cartão amarelo para o vascaino Pedro Lucas

O jogo começou!

Escalação:

Vasco:

Rafa Padilha (12)- Goleiro Guga (02) Pedro Lucas (10) Luquinhas (5) Bokinha (7)

Sportivo Luqueño:

Pedro Mano (01)- Goleiro Catarino (04) Mauricinho (06) Rodrigo (09) Benjamin JR (11)

Reedição da final de 2024

O confronto deste sábado marca o reencontro entre Vasco e Sportivo Luqueño após a final da Libertadores de 2024, vencida pelo clube carioca. Favorito ao pentacampeonato, o Vasco chega embalado por uma campanha invicta e com o melhor ataque da competição.

O time cruz-maltino também carrega o status de Primeiro Campeão Mundial de Beach Soccer do Mundo.

Campanha avassaladora do Vasco

O Vasco vem dominando a Libertadores de Futebol de Praia 2026. Na fase de grupos, a equipe venceu todos os compromissos com goleadas:

Vasco 7 x 2 Argentino de Rosário

Vasco 7 x 2 Dávila (CHI)

Vasco 8 x 2 Guaicamacuto

Nas quartas de final, o time aplicou a maior goleada da história da competição ao vencer o Tito Drago, do Peru, por 17 a 3.

Adversário da final

O vencedor do confronto encara o Sampaio Correia, já classificado, neste domingo (10).

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