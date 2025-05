Em busca do heptacampeonato, o Brasil enfrenta a Espanha, nesta quinta-feira (8), pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia. A partida acontece a partir das 13h30 (horário de Brasília), na the Paradise Arena, na cidade de Victoria, Seychelles, e tem transmissão do SporTV, CazéTV e FIFA+. O Brasil vence por 3 a 0, com gols de Rodrigo (2) e Benjinha.➡️ Assista ao vivo na Cazé TV

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção se classificou como líder do Grupo D, com 100% de aproveitamento, com vitórias sobre El Salvador, Itália e uma goleada avassaladora sobre Omã. A Espanha, por sua vez, foi a segunda colocada do Grupo C, com uma derrota para Senegal na estreia e triunfos sobre Chile e Taiti.

Outros duelos pelas quartas

Mais cedo, nesta quinta-feira (8), a Bielorrússia avançou de fase com vitória sobre o Irã por 4 a 3. A seleção de Portugal também garantiu a classificação para as semifinais, após vencer o Japão por 7 a 6. Por fim, Senegal venceu a Itália por 4 a 3.

Brasil liderou Grupo D na primeira fase (Foto: Divulgação/ FIFA)

Tudo sobre Brasil x Espanha na Copa do Mundo de Futebol de Areia

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil 3x0 Espanha

Quartas de final — Copa do Mundo de Futebol de Areia

📆 Data e horário: quinta, dia 8 de maio, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: The Paradise Arena, cidade de Victoria (SEY)