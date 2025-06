Usman x Buckley: confira onde assistir, card e horário do UFC Atlanta

Kamaru Usman e Joaquin Buckley se enfrentam, neste sábado (14), na luta principal do UFC Fight Night Atlanta, na State Farm Arena, nos Estados Unidos. O evento conta com dois brasileiros no card, inclusive no principal, onde Raoni Barcelos entra em ação contra Cody Garbrandt.

Usman x Buckley

Kamaru Usman, de 38 anos, busca interromper uma sequência de três derrotas consecutivas, algo inédito em sua carreira. O nigeriano não luta desde outubro de 2023, quando foi superado por Khamzat Chimaev em decisão majoritária. O ex-campeão dos meio-médios, que reinou na categoria entre 2019 e 2022, construiu um legado significativo no UFC. Durante sete anos, manteve uma invencibilidade de 15 vitórias seguidas, estabelecendo o recorde da divisão até 77 kg.

Do outro lado, Joaquin Buckley vive fase oposta. Sétimo do ranking, o estadunidense acumula seis vitórias consecutivas desde que desceu para a categoria em maio de 2023. Antes disso, competia no peso-médio, onde obteve cinco vitórias e quatro derrotas em nove lutas. O americano possui um estilo de striking que combina precisão e força, além de boa movimentação no octógono. Sua defesa de quedas apresenta eficiência de 74%, segundo informações do site oficial do UFC.

Brasileiros no card

O Brasil entrará em ação duas vezes neste UFC Fight Night. No card principal, Raoni Barcelos encara Cody Garbrandt. O brasileiro vem de duas vitórias seguidas, sendo a última em janeiro, quando derrotou o, até então, invicto Payton Talbott.

No card preliminar, Rodolfo Bellato entra em ação contra Paul Craig. A luta foi marcada pela primeira vez em maio, mas, por uma lesão do brasileiro, o combate foi remarcado.

FICHA TÉCNICA

UFC FIGHT NIGHT ATLANTA

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Atlanta, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal:

Kamaru Usman (Nigéria) x Joaquin Buckley (EUA) - peso meio-médio

Rose Namajunas (EUA) x Miranda Maverick (EUA) - peso mosca

Edmen Shahbazyan (EUA) x Andre Petrovski (EUA) - peso médio

Cody Garbrandt (EUA) x Raoni Barcelos (BRA) - peso meio-médio

Mansur Abdul-Malik (EUA) x Cody Brundage (EUA) - peso médio

Alonzo Menifield (EUA) x Oumar Sy (FRA) - peso meio-pesado

Card preliminar:

Paul Craig (ESC) x Rodolfo Belato (BRA) - peso meio-pesado

Michael Chiesa (EUA) x Court McGee (EUA) - peso meio-médio

Malcolm Wellmaker (EUA) x Kris Moutinho (EUA) - peso galo

Cody Durden (EUA) x Jose Ochoa (PER) - peso mosca

Ricky Simon (EUA) x Cameron Smotherman (EUA) - peso galo

Philip Rowe (EUA) x Ange Loosa (CON) - peso meio-médio

Jamey-Lyn Horth (CAN) x Vanessa Demopoulos (EUA) - peso mosca