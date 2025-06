A estátua do Mestre Carlson Gracie foi revitalizada no Rio de Janeiro. O monumento, localizado na Praça Shimon Peres, em Copacabana, passou por atos de vandalismo, sendo retirado em maio. A estátua foi totalmente restaurada e teve a estrutura interna renovada. A reinauguração será nesta sexta-feira (13) e terá a presença da pentacampeã mundial de jiu-jitsu, Kyra Gracie, e do filho do lendário mestre, Carlson Gracie Jr.

— Estamos devolvendo a Copacabana não somente um monumento, mas um símbolo do esporte e da cultura carioca, agora mais forte e seguro. Fizemos um trabalho cuidadoso de reforço na sua estrutura interna, com concretagem, para proteger este patrimônio de novos atos de vandalismo. É uma honra poder garantir que o legado do Carlson Gracie permaneça vivo e preservado no bairro onde ele fez história — declara o secretário de Conservação, Diego Vaz.

Estátua de Carlson Gracie revitalizada em Copacabana (Foto: Divulgação / Secretaria Municipal de Conservação)

A operação para recolocar a estátua em sua base foi realizada na manhã de quinta-feira. A nova placa de identificação, que substitui a original furtada, será instalada na sexta-feira, durante o evento de reinauguração.

A medida de retirada foi tomada no final de maio, depois que vândalos furtaram a placa e danificaram a estrutura do monumento, localizado em frente a uma delegacia na Rua Figueiredo Magalhães, onde o mestre de jiu-jitsu deu aulas por 40 anos.

Quem foi Carlson Gracie?

Carlson Gracie, renomado mestre de jiu-jitsu brasileiro, era uma figura central na família Gracie e filho mais velho de Carlos Gracie.

O brasileiro começou sua carreira como lutador profissional aos 16 anos e vingou a derrota de seu tio Hélio em uma luta épica contra Waldemar Santana. Ao longo de sua carreira, teve 19 lutas profissionais, com apenas uma derrota.

Carlson, ao lado de Pedro Hemetério, defendeu o nome da Academia Gracie, estabelecendo o Jiu-Jitsu brasileiro como uma forma eficaz de combate. Sua habilidade em treinar campeões era notável, e sua academia transformou muitos praticantes em vencedores.

Estátua de Carlson Gracie, em Copacabana (Foto: Reprodução)

Apesar de sua paixão por ensinar, Carlson não tinha aptidão para negócios, o que levou muitos alunos a saírem de sua academia devido a desentendimentos financeiros, resultando na formação da Brazilian Top Team e, posteriormente, da American Top Team.

O mestre, condecorado com a faixa vermelha 9º grau, faleceu em Chicago devido a complicações de saúde, em 2006. Seu impacto no jiu-jitsu é lembrado no mundo todo, e seu legado continua através de seus alunos e equipes como a Brazilian Top Team.