UFC Atlanta: Usman e Buckley se enfrentam em duelo dos meio-médios

Um ex-campeão nigeriano e um estadunidense em ascensão, ambos integrantes do Top 10 dos meio-médios do UFC, protagonizam o evento principal neste sábado (14), em Atlanta, nos Estados Unidos. O confronto entre Kamaru Usman e Joaquin Buckley marca o retorno do octógono à cidade americana e coloca frente a frente lutadores em momentos distintos na organização. O card premilinar do evento começa por volta das 20h (de Brasília).

Usman, de 38 anos, busca interromper uma sequência de três derrotas consecutivas, algo inédito em sua carreira. O nigeriano não luta desde outubro de 2023, quando foi superado por Khamzat Chimaev em decisão majoritária.

O ex-campeão dos meio-médios, que reinou na categoria entre 2019 e 2022, construiu um legado significativo no UFC. Durante sete anos, manteve uma invencibilidade de 15 vitórias seguidas, estabelecendo o recorde da divisão até 77 Kg. Participou de seis lutas por cinturão e acumulou 15 triunfos na categoria, números que o posicionam como terceiro e quinto colocado nestes quesitos, respectivamente.

Conhecido como "Pesadelo Nigeriano", Usman tem formação em wrestling. Foi campeão nacional da divisão II da NCAA em 2010 e recebeu três vezes o título de All American pela Universidade do Nebraska. Em sua trajetória vitoriosa, derrotou nomes como Rafael dos Anjos, Demian Maia, Colby Covington e Gilbert "Durinho" Burns.

Quem é Joaquin Buckley

Atual número 7 do ranking dos meio-médios, Joaquin Buckley vive fase oposta. O estadunidense acumula seis vitórias consecutivas desde que desceu para a categoria em maio de 2023. Antes disso, competia no peso-médio, onde obteve cinco vitórias e quatro derrotas em nove lutas.

Apelidado de "New Mansa", Buckley ganhou notoriedade por seu poder de nocaute. Em outubro de 2020, aplicou um chute giratório em Impa Kasanganay que repercutiu mundialmente. Desde então, somou outros oito triunfos por nocaute.

O americano possui um estilo de striking que combina precisão e força, além de boa movimentação no octógono. Sua defesa de quedas apresenta eficiência de 74%, segundo informações do site oficial do UFC.

Buckley ingressou no UFC em agosto de 2020. Em suas duas lutas mais recentes, derrotou por nocaute o ex-desafiante Stephen Thompson e o ex-detentor do cinturão interino Colby Covington, resultados que o elevaram ao Top 10 da divisão.

UFC Atlanta

Card principal:

Kumaru Usman (Nigéria) x Joaquin Buckley (EUA)

Rose Namajunas (EUA) x Miranda Maverick (EUA)

Edmen Shahbazyan (EUA) x Andre Petrovski (EUA)

Cody Garbrandt (EUA) x Raoni Barcelos (BRA)

Mansur Abdul-Malik (EUA) x Cody Brundage (EUA)

Alonzo Menifield (EUA) x Oumar Sy (FRA)

Card preliminar:

Paul Craig (ESC) x Rodolfo Belato (BRA)

Michael Chiesa (EUA) x Court McGee (EUA)

Malcolm Wellmaker (EUA) x Kris Moutinho (EUA)

Cody Durden (EUA) x Jose Ochoa (PER)

Ricky Simon (EUA) x Cameron Smotherman (EUA)

Philip Rowe (EUA) x Ange Loosa (CON)

Jamey-Lyn Horth (CAN) x Vanessa Demopoulos (EUA)