Jungle Fight lança torneio com R$ 1 milhão em prêmios; onde assistir

O Jungle Fight realiza neste sábado (14) a primeira etapa do torneio masculino "Fight do Milhão", que distribuirá R$ 1 milhão em premiações. O evento acontece no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, com transmissão pelo canal Combate, Sportv 3 e TV Globo. ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ O’Malley chama Dvalishvili de maior peso galo após nova derrota no UFC

A competição é fruto de parceria entre a TV Globo e o Jungle Fight para encontrar os novos "Rei e Rainha da Selva". Cada campeão receberá R$ 500 mil, com a premiação dividida igualmente entre as categorias masculina e feminina.

A fase inicial do torneio masculino apresenta quatro lutas na categoria peso-leve (até 70kg). Os vencedores avançam para as semifinais, que devem ocorrer em agosto. As disputas integram o card do Jungle Fight 137, que conta com 16 confrontos no total.

continua após a publicidade

As transmissões começam às 20h pelo Combate e Sportv 3, com narração de Bernardo Edler e comentários de Juliana Velasquez e Marco Luca Valentim. A TV Globo exibirá as quatro lutas do torneio na "Faixa Combate", após o programa "Altas Horas", com narração de Rhoodes Lima e comentários de Fabrício Werdum e Ana Hissa.

Saiba quem são os lutadores

Os confrontos do "Fight do Milhão" masculino são: Jorge Silva (RJ) x Cleiton Morais (RS); Eliwelton Travassos (DF) x Arcangelo Anjo (AM); Marcelo Medeiros (SP) x Bruno "Sarrada" (BA); e Carlos Alexandre da Costa (DF) x Lucas "Karateca" Campos (SP).

continua após a publicidade

Durante o evento deste sábado, serão apresentadas as oito lutadoras que disputarão o título de "Rainha da Selva" e os R$ 500 mil destinados à vencedora. Os combates femininos começarão na edição 138 do Jungle Fight, programada para julho.

O card completo do Jungle Fight 137 inclui outras 12 lutas em diversas categorias, com atletas como Joaquim Mota, Rogério Alves, Lucas Sabai, Danilo Menezes, Ivanildo "Monstrinho" Delfino, Samuel "Bebezão" Rodrigues e Geter "Labareda". O perfil do Combate no YouTube transmitirá as quatro primeiras lutas da noite.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte