Uruguai x Panamá: onde assistir, escalações e horário do jogo da Copa América

Uruguai e Panamá se enfrentam na Copa América (Foto: Arte Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 22:00 • Miami (EUA)

Uruguai e Panamá se enfrentam neste domingo (24), pela 1ª rodada do Grupo C da Copa América. A bola rola a partir das 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), com transmissão do Sportv e Globoplay.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte!

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Uruguai e Panamá (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

URUGUAI X PANAMÁ

1ª RODADA - GRUPO C DA COPA AMÉRICA

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de junho de 2024, às 22h;

🏟️ Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA);

📺 Onde assistir: Sportv e Globoplay;

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI);

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI);

🖥️ VAR: Mauro Vigliano (ARG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Sergio Rochet; Guillermo Varela (Nahitan Nández), José María Giménez, Mathías Olivera (Ronald Araujo) e Matias Viña; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz e Georgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri (Maximiliano Araújo) e Darwin Núñez (Luis Suárez).

PANAMÁ (Técnico: Thomas Christiansen)

Orlando Mosquera (Luis Mejía); Michael Amir Murillo, José Córdoba e Roderick Miller; Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Éric Davis e Michael Murillo; Ismael Díaz, Yoel Bárcenas e José Fajardo.