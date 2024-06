Casa de apostas promove Fan Zone da Copa América em Copacabana

Brasil entra em campo na Copa América na segunda-feira (24) (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 19:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil já está no clima da Copa América e a fan zone da competição vai levar ainda mais alegria aos torcedores brasileiros na praia de Copacabana (na altura do Posto 2), no Rio de Janeiro. O espaço, assinado pela Betano, patrocinadora oficial da competição entre seleções, convida o público a vivenciar as emoções das partidas da Seleção Brasileira, com shows de grandes músicos nacionais, atrações gastronômicas e muito entretenimento. A entrada é gratuita, com solicitação de ingressos já disponível por meio do site sympla.com.br.

A estreia da Fan Zone Conmebol Copa América 2024 será na próxima segunda-feira (24), a partir das 17h. DJs se apresentarão na abertura da programação, e para esquentar ainda mais a torcida brasileira, o evento receberá show do cantor Xande de Pilares antes do apito inicial da partida. A área gastronômica terá opções variadas de food trucks, além de opções de entretenimento em ativações de patrocinadores. Um telão exibirá todas as emoções do jogo, ao vivo.

Em campo, o Brasil enfrenta a Costa Rica em seu primeiro compromisso pela competição, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No Grupo D, a Seleção Brasileira jogará também contra o Paraguai, no dia 28 de junho, em Las Vegas, e Colômbia, no dia 2 de julho, em Santa Clara. O show do segundo dia de evento será do grupo Fundo de Quintal, enquanto Toni Garrido se apresentará no terceiro, sempre com abertura dos portões a partir das 17h.

Novas atrações serão confirmadas conforme a Seleção for avançando na Copa América. A expectativa é de chegar até a grande final, no dia 14 de julho.

O projeto é apresentado pela marca, a maior casa de apostas do Brasil, com patrocínio de Rexona, Coca-Cola, Brahma e Jim Beam, além de apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Prefeitura do Rio de Janeiro. A realização é da agência Effect Sport.

- Estamos entusiasmados em promover a Fan Zone no Brasil durante a Copa América. Este evento é uma celebração do espírito esportivo e da paixão do brasileiro pelo futebol, que une pessoas de todas as origens. Estamos comprometidos com experiências únicas e temos certeza que será um espaço de muita diversão para os torcedores - declara a Betano.

A Copa América 2024 reúne 16 seleções do continente, divididas em quatro grupos com quatro participantes. As duas melhores de cada chave avançam para as quartas de final, em sistema de mata-mata. Atual campeã, a Argentina é a maior vencedora da competição, empatada com o Uruguai, com 15 conquistas cada. O Brasil levantou a taça por nove vezes, a última delas em 2019, no Maracanã. A edição deste ano tem os Estados Unidos como sede.

SERVIÇO – FAN ZONE CONMEBOL COPA AMÉRICA 2024

Data: 24 e 28 de junho, e 2 de julho;

Horário: A partir das 17h;

Local: Praia de Copacabana;

Endereço: Avenida Atlântica, na altura do Posto 2;

Ingressos: Sympla.