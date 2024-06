Copiar Link

Publicada em 22/06/2024 - 19:00

Os Estados Unidos estreiam na Copa América contra a Bolívia, neste domingo (23), às 19h, no AT&T Stadium, em Arlington (EUA). O jogo, que marca a abertura do Grupo C na competição, terá transmissão do SporTV (TV fechada), além do Tempo Real do Lance!.

Os Estados Unidos estreiam na Copa América em jogo contra a Bolívia; veja onde assistir (Foto: Mitchell Leff / Getty Images)

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos x Bolívia - Copa América

1ª rodada - Fase de grupos

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de junho de 2024, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Tempo Real do Lance!.

🟨 Árbitro e assistentes: Maurizio Mariani (árbitro - ITA); Danieli Bindoni e Alberto Tegoni (assistentes - ITA); Marco Di Bello (VAR - ITA).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estados Unidos (Técnico: Gregg Berhalter)

Turner; Scally, Richards, Carter-Vickers e Antonee Robinson; McKennie, Adams e Musah; Pepi, Pulisic e Weah.

Bolívia (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Lampe; Medina, Jusino, Harquín, José Sagredo e Saucedo; Terceros, Ramiro Vaca, Villamil e Roberto Fernández; Ramallo.