Ficha do jogo UCA CRL 2ª rodada Grupo B - Sul-Americana Data e Hora Quinta-feira (10), às 23h (horário de Brasília) Local Estádio Olímpico Atahualpa, Quito Árbitro Michael Espinoza (PER) Assistentes Coty Carrera (PER) e Diego Jaimes (PER) Var Diego Haro (PER) Onde assistir

Universidad Católica (EQU) e Cerro Largo (URU) fecham a segunda rodada da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira. As duas equipes são do grupo B, o mesmo de Vitória e Defensa y Justicia, e se enfrentam a partir das 23h (de Brasília) no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, capital do Equador. O jogo terá transmissão ao vivo pela Disney+ (streaming) e ESPN 4.

A Universidad Católica vem de vitória por 1 a 0 contra o Macará pela Liga do Equador e busca seus primeiros três pontos na Sul-Americana. Na primeira rodada da competição continental, o time saiu na frente do Vitória, com um jogador a menos, após gol de Londoño, mas não conseguiu segurar o resultado e sofreu o empate em pênalti cobrado por Matheuzinho. A equipe até criou chances de ampliar, mas parou na falta de pontaria e ficou no 1 a 1.

Time da Universidad Católica reunido antes de enfrentar o Aucas Foto: Divulgação / Universidad Católica

O Cerro Largo, por outro lado, vive momento de instabilidade, já que perdeu para o Nacional por 4 a 0 na última partida do Campeonato Uruguaio. Na primeira rodada da Sul-Americana, a equipe empatou em casa com o Defensa y Justicia por 0 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA X CERRO LARGO

2ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 23h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN 4 (canal fechado).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Johan Lara; Daykol Romero, Anangonó (Chancellor), Luis Cangá e Carlos Medina; Luis Castillo, Jero Cacciabue, Luis Moreno e Mauro Díaz; Ismael Díaz e Londoño (Byron Palacios).

CERRO LARGO: Gino Santilli; Alan García, Mauro Brasil, Martín Gianoli e Facundo Bonifazi; Federico Medina, Sebastián Assis, Alan Di Pippa e Bruno Hernández; Leandro Otormín e Mauricio Affonso.