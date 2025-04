O Vitória e o site de acompanhantes Fatal Model ampliaram a parceria que perdura desde 2023. A partir desta temporada, a empresa também vai patrocinar o time feminino do Rubro-Negro, que disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O contrato é válido até o fim de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fatal Model será a patrocinadora máster do time feminino e vai estampar a marca na área "nobre" do uniforme rubro-negro.

Vitória e Fatal Model firmaram um acordo no início de 2023 para o futebol masculino, quando o clube estava em ascensão após o acesso heroico da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o site passou a estampar a manga do uniforme.

Ainda em 2023, porém, em meio à boa campanha do Vitória na Segunda Divisão, que terminaria com o primeiro título nacional da história do clube, a Fatal Model renovou o contrato e passou a exibir o nome da empresa na parte nobre da camisa.

continua após a publicidade

Fatal Model Vitória?

O patrocínio deu tão certo que a empresa foi ainda mais ousada. Já no final de 2023, a Fatal Model propôs ao Vitória a compra do naming rights do Barradão por R$100 milhões e sugeriu até mesmo a mudança do nome do clube para "Fatal Model Vitória" pelo valor de R$200 milhões. Uma votação foi aberta para os sócios do Leão à época, que aprovaram a venda do naming rights, mas rejeitaram a possibilidade de mudança do nome do time.

A proposta, no entanto, ainda não foi colocada em prática até hoje. Em algumas entrevistas, o presidente Fábio Mota chegou a revelar que os valores do naming rights seriam utilizados para construir a cobertura do Barradão.

continua após a publicidade

Calendário do time feminino

Treino do time feminino do Vitória Foto: Divulgação / EC Vitória

Com patrocinador novo, as Leoas se preparam para o início da Série A2 do Campeonato Brasileiro após terem conquistado o acesso no ano passado. O Vitória está no grupo B e estreia contra o Rio Negro-RR, no dia 20 de abril, um domingo, às 18h (de Brasília), fora de casa. Os quatro primeiros times dos grupos A e B se classificam para as quartas de final ao término da primeira fase.