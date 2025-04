Unión Española x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo UES FLU 3ª rodada Sul-Americana Data e Hora Quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Bicentenário La Florida, La Florida, Chile Árbitro Andres Matonte Assistentes Martin Soppi e Andres Nievas Var Andres Cunha Onde assistir

O Unión Española, do Chile, recebe o Fluminense pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com duas vitórias em dois jogos, o Tricolor lidera o grupo F e busca manter os 100% de aproveitamento. Já os chilenos estão em terceiro e ainda não venceram na competição, tendo uma derrota e um empate. A partida será transmitida pela ESPN e Disney +.

O confronto é inédito pela Sul-Americana, mas já aconteceu em 1976, quando a Máquina Tricolor venceu os chilenos por 1 a 0, com gol de Doval, pelo Torneio Internacional de Viña del Mar. O torneio era uma preparação para a temporada e o jogo aconteceu no Estádio de Sausalito.

Como chega o Fluminense

Titular contra o GV San José, Léo Jance deve ser titular novamente (Foto: Lucas Merçon/FFC)

O Tricolor viajou para o Chile sem seus titulares e sem o treinador Renato Gaúcho. Com isso, 12 jogadores da base foram relacionados e terão a oportunidade de mostrar seu futebol para o auxiliar Alexandre Mendes, que comandará o time na partida. Todos os 11 jogadores iniciais foram poupados por conta do foco no clássico contra o Botafogo no final de semana, pelo Brasileirão. Assim, atletas que costumam começar no banco, mas entram com frequência, como Bernal, Nonato, Serna e Keno, devem começar jogando.

Em boa fase desde a chegada de Renato Gaúcho, o Flu vem de cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias e um empate na última rodada pelo Campeonato Brasileiro. Os desfalques são os previamente anunciados: Thiago Silva (coxa direita), Riquelme (joelho esquerdo), Isaque (joelho direito), Guga (coxa esquerda), Otávio (tendão de aquiles direito) e Fuentes, já em transição para os trabalhos com o grupo.

Dessa forma, o time titular para a partida deve ser: Vitor Eudes; Julio Fidélis, Thiago Santos, Manoel e Léo Jance; Bernal, Nonato e Lezcano; Keno, Serna e Everaldo.

Como chega o Unión Española

Em terceiro do grupo, os chilenos buscam a primeira vitória da competição contra os reservas do Fluminense, jogando diante de sua torcida. Dos últimos cinco jogos disputados, entre a Liga de Primera, a Copa do Chile e a Sul-Americana, são duas vitórias, duas derrotas e um empate. Pelo campeonato continental, perdeu para o Once Caldas por 2 a 0 em casa e empatou em 1 a 1 com o GV San José na Bolívia.

A provável escalação de José Luis Sierra Pando é: Torgnascioli; Brayan Véjar (Simón Ramírez), Vidal, Nicolás Díaz e Norambuena (Espinoza); Agustin Nadruz, Bruno Jauregui, Matias Marín; Ariel Uribe, Pablo Aránguiz e Ignacio Jeraldino (Matias Suárez).