Wesley Natã é o primeiro da geração ’08’ relacionado pelo profissional do Fluminense

Sem os titulares para o próximo jogo da Sul-Americana, o Fluminense levou 12 jogadores da base para o Chile. A expectativa em torno deles é sempre alta, mas um em especial desperta maior atenção: o atacante Wesley Natã, o primeiro da geração 2008 a ser relacionado pelo profissional.

Com apenas 17 anos, é o caçula do elenco que viajou para enfrentar o Unión Española nesta quarta-feira (23), às 19h. Pelo sub-20 do Fluminense, foi decisivo na conquista de diversos títulos e acumulou convocações para as Seleções de base, sendo campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2025.

Conheça Wesley Natã

Wesley Natã é o mais novo entre os relacionados pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Nascido no Rio de Janeiro em 18 de abril de 2008, o atacante chegou ao Fluminense em 2017, quando tinha apenas nove anos. O futsal foi a porta de entrada do garoto, que, em 2024, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, cujo vínculo vai até maio de 2027.

Nesta temporada, Wesley Natã representou o Fluminense no Sul-Americano Sub-17 junto com Arthur Ryan e Naarã Lucas, dando uma assistência na campanha do título invicto da Seleção Brasileira. No entanto, sua história com a Amarelinha é mais antiga, acumulando convocações para a sub-15 e para a sub-16.

Wesley Natã comemora o gol do título no Brasileirão Sub-17 de 2024 (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Em 2023, quando defendia o sub-15, foi parte do time que dominou o Rio de Janeiro, conquistando os quatro torneios estaduais da categoria. Ainda neste ano, foi campeão da Gama Paraguai Cup. Pelo Sub-16 do Flu, foi campeão do Torneio Guilherme Embry e da Copa Olaria, esta de forma invicta e sendo o artilheiro com cinco gols. No Sub-17, em 2024, foi decisivo no título do Brasileirão, marcando o segundo gol contra o Palmeiras, e da Copa do Brasil, dando a assistência para o gol do título.

Recentemente, estreou no Brasileirão Sub-20 e deixou sua marca, balançando as redes na virada contra o Santos. Natã começou o jogo no banco de reservas, mas entrou aos 18 minutos e, aos 45, balançou as redes para garantir os três pontos para o Tricolor.