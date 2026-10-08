Union Brescia x Pro Vercelli: onde assistir, horário e escalações
Union Brescia x Pro Vercelli: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Union Brescia e Pro Vercelli se enfrentam no dia 9 de outubro, às 15h30, no Stadio Mario Rigamonti, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Union Brescia vem de empate fora de casa contra o Lecco por 2 a 2, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. Nos jogos anteriores, empatou em casa com Dolomiti Bellunesi por 1 a 1 e venceu o Alcione Milano por 4 a 0, mostrando uma sequência mista de resultados.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 9 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Rodada: 9
Fase: Girone A
Já o Pro Vercelli vem de vitória em casa contra o AC Carpi por 2 a 0, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. Antes, empatou fora de casa com Giana Erminio por 1 a 1 e sofreu derrota para o Trento por 4 a 0, apresentando uma forma recente variada.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 9 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Union Brescia
Técnico: E. Corini
G. Zacchi; L. Armati, L. Silvestri, F. Sørensen e T. Casasola; B. Boci, M. Zennaro e A. Mercati; A. Rizzo Pinna, D. Balestrero e V. Crespi.
Pro Vercelli
Técnico: D. Bonera
A. Livieri; L. Coccolo, L. van Koeverden, N. Ronchi e M. Pagliari; L. Piran, A. Boufandar e I. Iotti; A. Burruano, O. Sow e M. Bertoli.
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