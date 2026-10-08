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Union Brescia x Pro Vercelli: onde assistir, horário e escalações

Union Brescia x Pro Vercelli: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 04:01
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Serie C1 2026/2027 - Union Brescia x Pro Vercelli
Onde assistir ao vivo a partida entre Union Brescia e Pro Vercelli pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Union Brescia e Pro Vercelli se enfrentam no dia 9 de outubro, às 15h30, no Stadio Mario Rigamonti, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Union Brescia vem de empate fora de casa contra o Lecco por 2 a 2, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. Nos jogos anteriores, empatou em casa com Dolomiti Bellunesi por 1 a 1 e venceu o Alcione Milano por 4 a 0, mostrando uma sequência mista de resultados.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 9 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Rodada: 9
Fase: Girone A

Já o Pro Vercelli vem de vitória em casa contra o AC Carpi por 2 a 0, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. Antes, empatou fora de casa com Giana Erminio por 1 a 1 e sofreu derrota para o Trento por 4 a 0, apresentando uma forma recente variada.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 9 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Union Brescia
Técnico: E. Corini
G. Zacchi; L. Armati, L. Silvestri, F. Sørensen e T. Casasola; B. Boci, M. Zennaro e A. Mercati; A. Rizzo Pinna, D. Balestrero e V. Crespi.

Pro Vercelli
Técnico: D. Bonera
A. Livieri; L. Coccolo, L. van Koeverden, N. Ronchi e M. Pagliari; L. Piran, A. Boufandar e I. Iotti; A. Burruano, O. Sow e M. Bertoli.

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