União Mogi x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Clubes se enfrentam pela 3ª rodada da fase de grupos
- Matéria
- Mais Notícias
União Mogi-SP e Fortaleza se enfrentam neste sábado (10), às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). O confronto, válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copinha, terá transmissão do canal Ulisses TV. no YouTube.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
O Tricolor está na liderança do Grupo 23, com seis pontos - um empate já assegura a ponta. Os eliminados Centro Olímpico-SP e Confiança-PB completam a chave, que terá dois classificados para o mata-mata.
Ficha do jogo
Classificados, Fortaleza e União Mogi enfrentarão times do Grupo 24 na segunda fase da Copinha. Datas e horários ainda serão definidos.
Fortaleza na Copinha 2026
Após inscrever 40 jogadores, o Fortaleza relacionou 24 nomes para a disputa da Copinha. O time comandado por Léo Porto tem entre seus destaques o goleiro Cássio, o zagueiro Kauã Rocha, o volante Bruninho e o meia Lucas Emanoel.
Na partida de estreia, o Leão venceu o Centro Olímpico por 1 a 0. Depois, contra o Confiança-PB, o Fortaleza triunfou por 4 a 2 e garantiu antecipadamente a sua vaga no mata-mata.
Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase. Assim, em sua 23ª participação, a equipe tentará superar tal campanha.
Confira as informações do jogo entre União Mogi-SP x Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
UNIÃO MOGI-SP X FORTALEZA
COPINHA - 3ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro de 2026, às 15h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)
📺 Onde assistir: Ulisses TV (canal no YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Claudemir de Araujo Silva (SP)
🚩 Assistentes: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho (SP) e Flavia Sobrinho Nascimento (SP)
- Matéria
- Mais Notícias