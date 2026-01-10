menu hamburguer
União Mogi x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Clubes se enfrentam pela 3ª rodada da fase de grupos

Fortaleza (CE)
Dia 10/01/2026
09:15
União Mogi-SP e Fortaleza se enfrentam neste sábado (10), às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). O confronto, válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copinha, terá transmissão do canal Ulisses TV. no YouTube.

O Tricolor está na liderança do Grupo 23, com seis pontos - um empate já assegura a ponta. Os eliminados Centro Olímpico-SP e Confiança-PB completam a chave, que terá dois classificados para o mata-mata.

Classificados, Fortaleza e União Mogi enfrentarão times do Grupo 24 na segunda fase da Copinha. Datas e horários ainda serão definidos.

Fortaleza na Copinha 2026

Após inscrever 40 jogadores, o Fortaleza relacionou 24 nomes para a disputa da Copinha. O time comandado por Léo Porto tem entre seus destaques o goleiro Cássio, o zagueiro Kauã Rocha, o volante Bruninho e o meia Lucas Emanoel.

Na partida de estreia, o Leão venceu o Centro Olímpico por 1 a 0. Depois, contra o Confiança-PB, o Fortaleza triunfou por 4 a 2 e garantiu antecipadamente a sua vaga no mata-mata.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase. Assim, em sua 23ª participação, a equipe tentará superar tal campanha.

Partida entre Confiança e Fortaleza, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)
Partida entre Confiança e Fortaleza, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)

