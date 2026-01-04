Zagueiro retorna de empréstimo e participa de treino no Fortaleza

O zagueiro Tomás Cardona, do Fortaleza, integrou o treino da equipe no último sábado (3). De volta após empréstimo ao Tigre-ARG, o jogador de 30 anos fará parte dos trabalhos na pré-temporada do Leão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Cardona chegou ao Tricolor em janeiro de 2024, vindo do Defensa y Justicia-ARG por cerca de R$ 3 milhões. Foram 36 partidas pelos cearenses naquele ano, com um gol e uma assistência. O argentino teve um bom desempenho ao lado de Kuscevic na zaga.

Em fevereiro do ano passado, o defensor foi emprestado ao Talleres-ARG. Em julho, o novo empréstimo foi para o Tigre, com uma opção de compra no vínculo. Cardona fez 12 jogos em tal passagem.

continua após a publicidade

➡️ Lateral aciona o Fortaleza na Justiça e cobra dívida milionária

Tomás Cardona, zagueiro do Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

O Tricolor seguirá com a programação de treinos neste domingo (4), a partir das 9h (de Brasília), no Centro de Excelência Alcides Santos. O técnico Thiago Carpini comandará as atividades.

A estreia do Fortaleza em 2026 acontecerá no dia 11 (domingo), contra o Ferroviário, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. A partida no Estádio Presidente Vargas terá início às 18h (de Brasília).

continua após a publicidade

Laterais pedem rescisão no Fortaleza

Os laterais Bruno Pacheco e Felipe Jonatan entraram na justiça contra o Fortaleza. Além da cobrança de valores atrasados, os jogadores solicitaram a rescisão indireta de seus contratos.

➡️ Felipe Jonatan cobra dívida e aciona o Fortaleza na Justiça

— A situação é muito simples. Todos estes atrasos que já são de conhecimento de vocês. São quatro meses de luvas, dois meses de salário, 13º salário, férias, dois meses de imagem… A lei é bem clara, com dois meses de atraso, e não mais três meses como era na Lei Pelé, possibilita a rescisão indireta - contou Filipe Rino, advogado dos dois, ao falar do caso de Bruno Pacheco.