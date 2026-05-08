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Wolfsburg x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

As equipes se enfrentam pela 33° rodada do Campeonato Alemão

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/05/2026
13:45
Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentam pelo Campeonato Alemão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraWolfsburg e Bayern de Munique se enfrentam pelo Campeonato Alemão (Foto: Arte/Lance!)
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VfL Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (9), às 13h30 (de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, pela penúltima rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, X Sports e OneFootball.

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Ficha do jogo

Escudo-WOLFSBURG
WOL
BAY
33° rodada
Bundesliga
Data e Hora
sábado, 9 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília).
Local
Volkswagen Arena
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir
SporTV, X Sports e OneFootball

Como chegam as equipes para o jogo?

O Wolfsburg entra pressionado na reta final da Bundesliga. A equipe ocupa a 16ª colocação, posição de repescagem contra o rebaixamento, com 26 pontos, e ainda luta para escapar da queda. O time comandado por Dieter Hecking chega embalado por uma sequência de três jogos sem derrota, mas segue com dificuldades dentro de casa, onde não vence há sete partidas.

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Além da pressão pela tabela, o retrospecto recente diante do Bayern preocupa os Lobos. No primeiro turno, a equipe sofreu uma goleada por 8 a 1 na Allianz Arena e, nos últimos confrontos em casa contra os bávaros, também acumulou atuações defensivas frágeis.

Já o Bayern de Munique tenta virar a chave após a eliminação na semifinal da Champions League para o PSG. Campeão antecipado da Bundesliga, o time de Vincent Kompany soma 83 pontos e entra sem pressão pelo resultado, mas tenta encerrar a temporada de forma positiva após três partidas seguidas sem vitória.

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Mesmo vivendo um momento instável defensivamente, com 17 gols sofridos nos últimos sete jogos, o Bayern mantém ótimo desempenho como visitante, com 14 vitórias nas últimas 17 partidas fora de casa.

Tudo sobre Wolfsburg x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
VfL Wolfsburg 🆚 Bayern Munich
Penúltima rodada – Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília).
📍 Local: Volkswagen Arena.
👁️ Onde assistir: SporTV, X Sports e OneFootball.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Wolfsburg (Técnico: Dieter Hecking)
Kamil Grabara; Jeanuel Belocian, Denis Vavro e Konstantinos Koulierakis; Sael Kumbedi, Patrick Wimmer, Vinicius Souza, Christian Eriksen e Joakim Maehle; Dzenan Pejcinovic e Adam Daghim.

🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Jonas Urbig; Josip Stanisic, Kim Min-jae, Hiroki Ito e Alphonso Davies; Leon Goretzka e Bara Ndiaye; Lennart Karl, Raphael Guerreiro e Luis Diaz; Nicolas Jackson.

Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentam pelo Campeonato Alemão (Foto: Arte/Lance!)
Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentam pelo Campeonato Alemão (Foto: Arte/Lance!)

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