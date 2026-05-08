Wolfsburg x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
As equipes se enfrentam pela 33° rodada do Campeonato Alemão
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VfL Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (9), às 13h30 (de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, pela penúltima rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, X Sports e OneFootball.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Wolfsburg entra pressionado na reta final da Bundesliga. A equipe ocupa a 16ª colocação, posição de repescagem contra o rebaixamento, com 26 pontos, e ainda luta para escapar da queda. O time comandado por Dieter Hecking chega embalado por uma sequência de três jogos sem derrota, mas segue com dificuldades dentro de casa, onde não vence há sete partidas.
Além da pressão pela tabela, o retrospecto recente diante do Bayern preocupa os Lobos. No primeiro turno, a equipe sofreu uma goleada por 8 a 1 na Allianz Arena e, nos últimos confrontos em casa contra os bávaros, também acumulou atuações defensivas frágeis.
Já o Bayern de Munique tenta virar a chave após a eliminação na semifinal da Champions League para o PSG. Campeão antecipado da Bundesliga, o time de Vincent Kompany soma 83 pontos e entra sem pressão pelo resultado, mas tenta encerrar a temporada de forma positiva após três partidas seguidas sem vitória.
Mesmo vivendo um momento instável defensivamente, com 17 gols sofridos nos últimos sete jogos, o Bayern mantém ótimo desempenho como visitante, com 14 vitórias nas últimas 17 partidas fora de casa.
Tudo sobre Wolfsburg x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
VfL Wolfsburg 🆚 Bayern Munich
Penúltima rodada – Bundesliga
📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília).
📍 Local: Volkswagen Arena.
👁️ Onde assistir: SporTV, X Sports e OneFootball.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ Wolfsburg (Técnico: Dieter Hecking)
Kamil Grabara; Jeanuel Belocian, Denis Vavro e Konstantinos Koulierakis; Sael Kumbedi, Patrick Wimmer, Vinicius Souza, Christian Eriksen e Joakim Maehle; Dzenan Pejcinovic e Adam Daghim.
🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Jonas Urbig; Josip Stanisic, Kim Min-jae, Hiroki Ito e Alphonso Davies; Leon Goretzka e Bara Ndiaye; Lennart Karl, Raphael Guerreiro e Luis Diaz; Nicolas Jackson.
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