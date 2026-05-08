Fluminense x Vitória: onde assistir, horário e escalações
Times se enfrentam pelo Brasileirão, no Maracanã
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O Fluminense recebe o Vitória neste sábado (9), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir
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Como chegam Fluminense e Vitória para o confronto?
O Tricolor chega pressionado após o empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, resultado que melhorou a situação da equipe no Grupo C. No Campeonato Brasileiro, o time de Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação, com 26 pontos, mas tenta se recuperar da derrota para o Internacional na última rodada. O Fluminense terá desfalques importantes para a partida. Jemmes está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e deve dar lugar a Ignácio na zaga. Além dele, Martinelli e Cano seguem fora por lesão.
O Vitória chega em alta após avançar às semifinais da Copa do Nordeste e golear o Coritiba por 4 a 1 na última rodada do Brasileirão. A equipe de Jair Ventura soma 18 pontos e tenta se aproximar da parte de cima da tabela.
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✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X VITÓRIA
BRASILEIRÃO — 15ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Prováveis escalações
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.
Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Diego Tarzia (Ronald) e Renato Kayzer.
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