Manchester City x Brentford: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Equipes se enfrentam pela 36° rodada da Premier League
Manchester City F.C. e Brentford F.C. se enfrentam neste sábado (9), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+. ▶️Clique para assistir no Disney+
Como chegam as equipes para o jogo?
O Manchester City entra pressionado na reta final da Premier League. Vice-líder da competição com 71 pontos, a equipe de Pep Guardiola precisa vencer para diminuir a vantagem do líder Arsenal para apenas dois pontos e seguir viva na disputa pelo título inglês.
Na última rodada, o City empatou em 3 a 3 com o Everton e deixou escapar pontos importantes na corrida pela taça. Além da obrigação pelo resultado, o time também convive com problemas físicos no elenco. Rodri e Rúben Dias são dúvidas para o confronto, enquanto Gvardiol segue fora em recuperação de cirurgia.
Mesmo assim, os Citizens contam com a força do elenco e o apoio da torcida no Etihad Stadium para tentar pressionar o Arsenal, que entra em campo apenas no domingo diante do West Ham.
Do outro lado, o Brentford também vive momento decisivo na temporada. A equipe ocupa a zona de classificação para a Conference League, com 51 pontos, mas ainda vê a disputa por vagas europeias completamente aberta nesta reta final.
Os Bees chegam para o confronto buscando surpreender fora de casa e se manter entre os classificados para competições continentais. Fabio Carvalho e Antoni Milambo seguem fora do restante da temporada, enquanto Jordan Henderson e Rico Henry devem retornar ao time.
Tudo sobre Manchester City x Brentford (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City F.C. 🆚 Brentford F.C.
36ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília).
📍 Local: Etihad Stadium.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Nico González e Bernardo Silva; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.
🔴⚪ Brentford (Técnico: Thomas Frank)
Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Yarmoliuk, Jensen, Damsgaard, Ouattara e Schade; Igor Thiago.
