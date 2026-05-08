Lazio x Inter de Milão: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Serie A 

O clássico Lazio e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (9), às 13 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico (ITA). O confronto, válido pela 36ª rodada da Serie A, terá transmissão ao vivo pela Espn (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ▶️Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo LAZ INT Serie A 36ª rodada Data e Hora Sábado (9), às 13 (horário de Brasília) Local Stadio Olimpico (ITA) Árbitro Rosario Abisso (ITA) Assistentes Fontani (ITA) e Biffi (ITA) Var Meraviglia (ITA) Onde assistir

A Lazio, que vive uma temporada irregular, ocupa o oitavo lugar do campeonato com 51 pontos. A campanha, marcada por instabilidade, reflete diretamente nos resultados da equipe no torneio, que soma 13 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Porém, a forma recente do clube mostra sinais de recuperação, ainda que inconsistentes. A vitória de 2 x 0 sobre o Napoli fora de casa, em 18 de abril, foi o melhor resultado do mês, seguida pela classificação para a final da Coppa Italia nos pênaltis contra a Atalanta, em Bérgamo.

O departamento médico da Lazio possui uma longa e preocupante lista de desfalques. O goleiro titular Ivan Provedel está fora pelo restante da temporada devido a uma lesão no ombro, o que deve confirmar Edoardo Motta como o novo titular. Nicolò Rovella, peça-chave do meio-campo de Maurizio Sarri, fraturou a clavícula e também não estará disponível. Além deles, o capitão e principal criador de jogadas, Mattia Zaccagni, ainda se recupera de uma lesão muscular que o tirou de campo no final de abril.

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A Inter de Milão, por sua vez, conquistou o 21º Scudetto com três rodadas de antecedência e chega ao duelo como campeã do campeonato. A equipe selou de forma avassaladora a corrida pelo título nacional. O time comandado por Cristian Chivu soma 82 pontos em 35 partidas, com um saldo positivo de 51 gols, o mais alto da liga por uma grande margem. São quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A grande incógnita para o confronto é Lautaro Martínez, artilheiro da competição com 16 gols, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha.

Histórico do confronto

As duas equipes já se enfrentaram em 187 jogos oficiais ao longo da história. No retrospecto geral, a Inter de Milão leva vantagem com 79 vitórias, enquanto a Lazio soma 46 triunfos, além de 62 empates. No último encontro entre os clubes, em 9 de novembro, pela 11ª rodada da Serie A, a Internazionale saiu vitoriosa.

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Jogadores da Inter de Milão comemoram gol de Thuram sobre o Parma, pelo Campeonato Italiano (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Tudo sobre Lazio x Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lazio 🆚 Inter de Milão

36ª rodada da Serie A

📆 Data e horário: Sábado (9), às 13 (horário de Brasília)

📍 Local: Stadio Olimpico (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)

🕴️ Árbitro: Rosario Abisso (ITA)

🚩 Assistentes: Fontani (ITA) e Biffi (ITA)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Sacchi (ITA)

📺 VAR: Meraviglia (ITA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔵 Lazio (Técnico: Maurizio Sarri.)

Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Taylor, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Noslin.

⚫🔵 Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu.)

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny.

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