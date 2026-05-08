Coritiba x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão 

Coritiba e Internacional se enfrentam neste sábado (9), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premier (pay-per-view). ▶️ Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo CFC INT Brasileirão 15ª rodada Data e Hora Sábado (9), às 16h (horário de Brasília) Local Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone ( RJ) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

O Coritiba chega ao duelo pressionado após duas derrotas seguidas, incluindo uma goleada sofrida para o Vitória por 4 a 1. A equipe comandada por Fernando Seabra ocupa a oitava colocação do Brasileirão com 19 pontos. Atualmente, o Coxa é o clube com mais expulsões na Série A de 2026, somando seis cartões vermelhos em 14 rodadas, ficando à frente de Flamengo e Corinthians, que registram quatro cada.

Fernando Seabra será obrigado a mexer em pelo menos dois setores para o confronto contra o Internacional. O zagueiro Tiago Cóser cumpre suspensão automática após ser expulso contra o Vitória, em lance no qual segurou Renê quando o atacante avançava livre em direção ao gol. O volante Thiago Santos também desfalca o time, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, o treinador terá o retorno de três titulares que cumpriram suspensão na última rodada: o zagueiro Jacy, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o atacante Breno Lopes.

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Por outro lado, o Internacional ganhou fôlego ao vencer o Fluminense por 2 a 0 no Beira-Rio, resultado que encerrou um jejum de duas rodadas pelo Brasileirão e tirou o Colorado da zona de rebaixamento. Fora de casa, o time gaúcho perdeu somente uma vez, acumulando duas vitórias e três empates.

O cenário médico apresenta sinais positivos. O zagueiro Gabriel Mercado evoluiu nos treinamentos com bola após lesão na coxa direita e se aproxima do retorno, embora ainda dependa de nova avaliação. O goleiro Sergio Rochet também voltou a treinar com bola pela primeira vez desde a contusão na panturrilha direita e pode reassumir a titularidade, apesar da boa atuação de Anthoni na rodada passada. Por outro lado, o volante Alan Rodríguez apresentou desconforto físico recente e sequer foi relacionado para a Recopa Gaúcha.

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Retrospecto do confronto

Ao todo, as equipes já disputaram 58 jogos oficiais na história. O Internacional leva vantagem no retrospecto geral, com 25 vitórias, contra 15 triunfos do Coritiba e 18 empates. O último encontro entre os clubes ocorreu há três anos, com vitória do Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Couto Pereira, estádio do Coritiba, palco do confronto deste sábado (9) - (Foto: Divulgação/Coritiba)

Tudo sobre Coritiba x Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Coritiba 🆚 Internacional

15ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (9), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

👁️ Onde assistir: Premier (pay-per-view)

🕴️ Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🟢 Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha

⚪🔴 Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Alexandro Bernabei; Ronaldo Villagra, Bruno Henrique; Vitinho, Allex, Johan Carbonero; Alerrandro

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