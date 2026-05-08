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Coritiba x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão 

Equipes se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 08/05/2026
12:42
Coritiba e Internacional se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)
imagem cameraCoritiba e Internacional se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)
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Coritiba e Internacional se enfrentam neste sábado (9), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premier (pay-per-view).  ▶️ Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo

Coritiba-escudo-onde-assistir
CFC
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Brasileirão
15ª rodada
Data e Hora
Sábado (9), às 16h (horário de Brasília)
Local
Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Árbitro
Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone ( RJ)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir

O Coritiba chega ao duelo pressionado após duas derrotas seguidas, incluindo uma goleada sofrida para o Vitória por 4 a 1. A equipe comandada por Fernando Seabra ocupa a oitava colocação do Brasileirão com 19 pontos. Atualmente, o Coxa é o clube com mais expulsões na Série A de 2026, somando seis cartões vermelhos em 14 rodadas, ficando à frente de Flamengo e Corinthians, que registram quatro cada.

Fernando Seabra será obrigado a mexer em pelo menos dois setores para o confronto contra o Internacional. O zagueiro Tiago Cóser cumpre suspensão automática após ser expulso contra o Vitória, em lance no qual segurou Renê quando o atacante avançava livre em direção ao gol. O volante Thiago Santos também desfalca o time, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, o treinador terá o retorno de três titulares que cumpriram suspensão na última rodada: o zagueiro Jacy, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o atacante Breno Lopes.

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Por outro lado, o Internacional ganhou fôlego ao vencer o Fluminense por 2 a 0 no Beira-Rio, resultado que encerrou um jejum de duas rodadas pelo Brasileirão e tirou o Colorado da zona de rebaixamento. Fora de casa, o time gaúcho perdeu somente uma vez, acumulando duas vitórias e três empates.

O cenário médico apresenta sinais positivos. O zagueiro Gabriel Mercado evoluiu nos treinamentos com bola após lesão na coxa direita e se aproxima do retorno, embora ainda dependa de nova avaliação. O goleiro Sergio Rochet também voltou a treinar com bola pela primeira vez desde a contusão na panturrilha direita e pode reassumir a titularidade, apesar da boa atuação de Anthoni na rodada passada. Por outro lado, o volante Alan Rodríguez apresentou desconforto físico recente e sequer foi relacionado para a Recopa Gaúcha.

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Retrospecto do confronto

Ao todo, as equipes já disputaram 58 jogos oficiais na história. O Internacional leva vantagem no retrospecto geral, com 25 vitórias, contra 15 triunfos do Coritiba e 18 empates. O último encontro entre os clubes ocorreu há três anos, com vitória do Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Couto Pereira Coritiba
Couto Pereira, estádio do Coritiba, palco do confronto deste sábado (9) - (Foto: Divulgação/Coritiba)

Tudo sobre Coritiba x Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA 

Coritiba 🆚 Internacional

15ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (9), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

👁️ Onde assistir: Premier (pay-per-view)

🕴️ Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🟢 Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha

⚪🔴 Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Alexandro Bernabei; Ronaldo Villagra, Bruno Henrique; Vitinho, Allex, Johan Carbonero; Alerrandro

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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