UFC Fight Night: veja cards, horário e onde assistir

Publicada em 12/10/2024 - 08:00

Após um final de semana épico para os brasileiros, com a grande vitória de Alex Poatan, em Salt Lake City, o UFC viaja para Las Vegas, ainda nos Estados Unidos, para a relização do Fight Night. As lutas serão neste sábado (12), com transmissão do UFC Night Pass. O card principal a partir das 20h e o preliminar, às 17h.

Apenas dois brasileiros representam o Brasil no evento, ambos no card preliminar. Temos Julia Polastri, que enfrentará a americana Cory McKenna, e Lucas Rocha que encara Clayton Carpenter, dos Estados Unidos.

No evento principal, o americano Brandon Royval enfrenta o japônes Tatsuro Taira, que ainda não perdeu profissionalmente na carreira. A luta é da categoria peso-mosca (até 56,7 kg), onde o brasileiro Alexandre Pantoja é campeão.

UFC FIGHT NIGHT

🗓️ Data: 12 de outubro de 2024

⏰ Horário: a partir das 17h

🌐 Local: UFC Apex, em Las Vegas

📺 Onde assistir: Combate e TV Globo

Confira os confrontos:

🥊 CARD PRINCIPAL

Brandon Royval X Tatsuro Taira

Brad Tavares X Jun Yong Park

Chidi Njokuani X Jared Gooden

Grant Dawson X Rafa Garcia

Daniel Rodriguez X Alex Morono

Abdul Razak Alhassan X Josh Fremd

🥊 CARD PRELIMINAR

C.J. Vergara X Ramazonbek Temirov

Jonathan Pearce X Pat Sabatini

Themba Gorimbo X Niko Price

Junior Tafa X Sean Sharaf

Julia Polastri X Cory McKenna

Dan Argueta X Cody Haddon

Clayton Carpenter X Lucas Rocha