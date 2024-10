Célio Rafael Antônio Brandão, mais conhecido como Rafael Brandão, é um fisiculturista profissional brasileiro, de 31 anos, nascido em Garça, São Paulo. Profissional desde 2017 - quando conquistou o Overall do Campeonato Sul-Americano -, Rafa é um dos cotados para estar no first call out, da categoria Open, no Olympia 2024.

continua após a publicidade

➡️ Ramon x CBum no Mr. Olympia 2024: onde assistir e horários

Brandão estreou nos palcos em 2014, no Campeonato Estreantes/Paulistas da IFBB SP, conquistando a primeira colocação na sua categoria. Em pouco tempo, Rafa se tornou uma referência nacional no esporte, conquistando uma multidão de fãs.

No ano de 2016, Brandão chocou o Brasil na disputa no 47º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo ao se tornar campeão nas quatro disputas que enfrentou numa noite, vencendo os troféus das categorias Fisiculturismo Juvenil até 75kg e Fisiculturismo Juvenil - Overall, disputadas por atletas até 23 anos, bem como Fisiculturismo Sênior Masculino, até 100 kg, e Fisiculturismo Sênior Masculino - Overall.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após conquistar seu cartão profissional no Sul-Americano em 2017, o atleta iniciou a sua caminhada na Liga Pro. Desde então, Rafael Brandão já conquistou o Romênia Pro, em 2021, o Arnold Classic South America, em 2022 e 2024, e a terceira colocação no Arnold Classic Ohio, em 2024. No Mr. Olympia, seu melhor resultado foi o 10° lugar, em 2022.

Atualmente, Rafael Brandão é treinado pelo lendário Neil Hill, que já treinou o 7x campeão da categoria 212 do Mr. Olympia, Flex Lewis. Cotado para estar entre os cinco melhores do Olympia deste ano, o atleta terá a concorrência de Andrew Jacked, Samson Dauda, Hadi Choopan - campeão em 2022 - e Derek Lunsford - atual campeão.

continua após a publicidade