Popó participa de treino aberto antes de enfrentar El Chino no FM5

Os atletas que compõem o card do Fight Music Show 5 participaram do treino aberto que aconteceu no Shopping D, em Canindé, São Paulo, nesta quinta-feira (10). Popó Freitas, que enfrentará o argentino Jorge 'El Chino' Miranda, foi o último participar do treino, ao lado do filho Iago.

Popó chegou ao treino aberto ao lado do filho Iago Freitas e sua comissão técnica, que aproveitou o momento para ostentar alguns dos cinturões conquistados pelo tetracampeão mundial ao longo da carreira. Popó e Iago — estreante no evento — fizeram um rápido aquecimento. Na sequência, pai e filho treinaram alguns golpes juntos e finalizaram treinando uma sequência de golpes com a manopla.

Após participar do treino livre, o tetracampeão mundial falou sobre a preparação para a luta contra 'El Chino' e reforçou a importância do FMS para o cenário do boxe.

— Eu sempre me dediquei muito, me preparei muito, independente do atleta. Eu sempre me preparei de maneira profissional. Fiquei um mês em Belém fazendo a preparação e já estou há 15 dias em São Paulo. (…) O FMS não é uma luta de boxe profissional, é entretenimento. É o cara normal, que tem alguma treta e a gente joga pro mundo da luta. (…) Ganhar dinheiro é bom, é minha cara que está ali. Levantar o boxe é melhor ainda. É o esporte que mudou a minha vida. Não é o dinheiro que vem na frente, é o amor. Quando você faz com amor, você conquista tudo — afirmou Popó Freitas.

Popó e a cadeirada em El Chino na coletiva em setembro (Foto: Jhony Inácio)<br>

Mc Livinho, Fe Alves, Nego do Borel, Luiz Otávio Mesquita, Thomaz Costa, Lucas Viana, Reyphysique, Vitor Capial, Junior Dublê e Pobre Louco também participaram dos treinos. Hadballa e Lucas Penteado foram os únicos lutadores de boxe que não participaram da atividade na manhã desta quinta-feira.

O evento acontece no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, no próximo sábado (12), com transmissão do canal Combate.