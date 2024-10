UFC Fight Night – Pereira x Hernandez: veja cards, horário e onde assistir

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Antes do UFC 308, entre Topuria e Holloway, o Ultimate segue em Las Vegas, nos Estados Unidos, para a relização do Fight Night. As lutas serão neste sábado (19), com transmissão do UFC Night Pass. O card principal a partir das 20h e o preliminar, às 17h.

No evento principal, o brasileiro Michel Pereira enfrenta o americano Anthony Hernandez. O parense busca manter a sequência de duas vitórias seguidas para conquistar uma posição no ranking da categoria peso-médio (até 83,9 kg), onde o sul-africano Dricus Du Plessis é o campeão.

No card preliminar, outros três brasileiros lutam na noite. O mineiro Matheus Nicolau encara o uzbeque Assu Almabayev. Já Jean Matsumoto defende a invencibilidade no MMA contra o canadense Brad Katona. No feminino, a carioca Tamires Vidal luta contra a panamenha Joselyne Edwards.

UFC FIGHT NIGHT

🗓️ Data: 18 de outubro de 2024

⏰ Horário: a partir das 17h

🌐 Local: UFC Apex, em Las Vegas

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass

Confira os confrontos:

🥊 CARD PRINCIPAL

Anthony Hernandez X Michel Pereira

Rob Font X Kyler Phillips

Charles Johnson X Su Mudaerji

Jake Hadley X Cameron Smotherman

Darren Elkins X Daniel Pineda

🥊 CARD PRELIMINAR

Matheus Nicolau X Assu Almabayev

Brad Katona X Jean Matsumoto

Joselyne Edwards X Tamires Vidal

Jessica Penne X Elise Reed

Melissa Martinez X Alice Ardelean

Austen Lane X Robelis Despaigne