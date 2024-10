UFC anuncia defesa de cinturão de Pantoja e Vicente Luque

Alexandre Pantoja já tem o seu próximo adversário definido. O brasileiro irá enfrentar o japonês Kai Asakura na co-luta principal. Além dele, o Ultimate anunciou outro brasileiro, mas dessa vez no card principal. Vicente Luque terá pela frente a lenda Nick Dias.

continua após a publicidade

O evento principal destaca a primeira defesa de Belal Muhammad como campeão peso-meio-médio, contra o cazaque Shavkat Rakhmonov.

➡️ Popó, Esquiva Falcão, Nego do Borel… Veja resultados do Fight Music Show 5

Esta será a terceira defesa de título de Pantoja no peso-mosca, após vitórias sobre Brandon Royval e Steve Erceg. O UFC surpreendeu ao dar a oportunidade como desafiante número um a Asakura, atleta que nunca lutou no octógono da organização. O estreante é um veterano de 30 anos e 25 lutas de MMA, com 21 vitórias (13 por nocaute e quatro derrotas). Ele foi duas vezes campeão peso-galo do evento japonês Rizin Fighting Federation.

O brasileiro Luque já disse algumas vezes que tinha o sonho de enfrentar Diaz. Vicente vem de derrota para o americano Joaquin Buckley, mas segue na 14ª posição do ranking da categoria do UFC. Nick, Lenda do MMA e ex-campeão do Strikeforce e ex-desafiante número 1 no UFC volta ao octógono três anos depois de sua última luta e vem de três derrotas consecutivas.

continua após a publicidade

➡️ Dana White mostra interesse caso Amanda Nunes retorne ao MMA

Alexandre Pantoja (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ McGregor afirma que Alex Poatan é um adversário perigoso para Jon Jones no UFC

Confira o card atualizado do evento.

UFC 310

Data: 7 de dezembro de 2024

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Las Vegas, Estados Unidos

CARD PRINCIPAL (até o momento):

Peso-meio-médio: Belal Muhammad x Shavkat Rakhmonov

Peso-mosca: Alexandre Pantoja x Kai Asakura

Peso-pesado: Ciryl Gane x Alexander Volkov

Peso-pena: Movsar Evloev x Aljamain Sterling

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Nick Diaz

CARD PRELIMINAR (até o momento):

Peso-meio-pesado: Anthony Smith x Dominick Reyes

Peso-palha: Virna Jandiroba x Tatiana Suarez

Peso-meio-médio: Michael Chiesa x Max Griffin

Peso-leve: Clay Guida x Chase Hooper

Peso-mosca: Cody Durden x Joshua Van