Flamengo anuncia retorno de jogador para o NBB

O Flamengo anunciou, nesta quinta-feira (17), mais um reforço para a sequência da temporada 2024/25 do NBB (Novo Basquete Brasil). Trata-se do pivô Ruan Miranda, de 23 anos, que retorna ao time Rubro-Negro após passagem pelo exterior.

O pivô estava no Astros de Jalisco, do México, e é cria das categorias de base do próprio Flamengo. Em seu retorno, vai brigar por posição com Galizzi e Ítalo Honorato na equipe do técnico Gustavo de Conti.

Além do time carioca, Ruan também atuou no Cerrado Basquete, do Distrito Federal. Foi justamente na equipe que obteve destaque, com médias de 15,4 pontos e 8 rebotes. Pouco tempo depois, se transferiu para o Paulistano, mas logo recebeu uma oferta para atuar no México. No país, defendeu o Capitanes e o Astros.

- A sensação de retornar ao Flamengo é de muita euforia, estou muito contente de estar de volta ao ninho, por ser o lugar onde eu cresci como pessoa e como profissional. Fiz grandes laços de amizade, construí uma segunda família e isso é muito especial pra mim. Agora, com meu retorno, volto mais experiente, com muita vontade de agregar ao time em busca de títulos, quero somar e dar orgulho a essa Nação! A torcida pode ter certeza que não faltará energia, raça, comprometimento, para mim isso é ser Flamengo - disse Ruan sobre o retorno.