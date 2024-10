Mr. Olympia Brasil revelou gigantes como Ramon Dino e Francielle Mattos

O Mr. Olympia Brasil Expo pode ser considerado o principal evento de fisiculturismo da América Latina. A competição, realizada pela Musclecontest, revelou alguns dos grandes brasileiros da modalidade, caso do acreano Ramon Dino, campeão em 2018, e da paranaense Francielle Mattos, vencedora em 2019.

Francielle, da categoria Wellness, se tornou a maior vencedora da história na categoria, vencendo o Mr. Olympia três vezes seguidas. Na edição deste ano, 2024, a brasileira ficou no top-2. Do outro lado, Dino se tornou um dos maiores atletas masculinos brasileiros e tem as quatro melhores colocações do país no Mr. Olympia.

Francielle Mattos é tricampeã do Mr. Olympia (Foto: Reprodução/Arnold Classic)

A expectativa é que a disputa reúna cerca de 1300 atletas de todo mundo, nas categorias bodybuilding, bikini, figure, men’s physique, women’s physique, wellness e classic physique. O show é considerado uma das competições amadoras em que é mais difícil de se tornar profissional do mundo. Essa fama de dificuldade faz com que os grandes atletas amadores tentem o reconhecimento de se tornarem profissionais "com louvor". Por isso, cada vez mais o evento vai sendo reconhecido por revelar grandes atletas.

Nesta edição, um dos amadores mais reconhecidos e promissores é Guilherme Gnomo. O atleta é preparado pelo lendário ex-atleta Eduardo Correa e está em busca do seu "Cartão Profissional". O torcedor brasileiro tem a expectativa de, no futuro, ver Gnomo brigando por grandes colocações no Mr. Olympia. Nesta edição do Mr. Olympia Brasil, o jovem é um dos principais candidatos a vencer o Overall.

Eduardo Correa e Gnomo treinando poses (Foto: Divulgação/ Instagram)

- A realização do Mister Olympia no Brasil reforça o quanto o país cresceu no fisiculturismo nos últimos anos, apresentando ao mundo vários atletas de ponta. É um degrau importante, por exemplo, para aqueles que almejam chegar ao Mr. Olympia, nos Estados Unidos, ao receberem um dos 21 pro cards a serem distribuídos aos vencedores - contou Ana Paula Leal Graziano, uma das organizadoras do evento.

Além do famoso campeonato de fisiculturismo, o Mister Olympia Brasil tem uma feira de nutrição esportiva, que já é tradicionalmente visitada por milhares de entusiastas do esporte e pessoas interessadas em suplementação alimentar.

Na edição de 2023, o Mr. Olympia Brasil Expo quebrou recordes de público e negócios, com mais de 23 mil visitantes e transações comerciais ultrapassando a marca de 100 milhões de reais. Contou, ainda, com mais de 60 expositores, 2.250 lojistas e 150 jornalistas e influenciadores cobrindo o evento.