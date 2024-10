O russo Andrey Rublev conversou com os jornalistas em Estocolmo, na Suécia, e contou como foi a até então "misteriosa" cirurgia a qual foi submetido às pressas há três semanas e na qual quase teve um de seus testículos amputado.

continua após a publicidade

— Eu não sei colocar isso de uma forma inteligente, apenas da maneira engraçada que é falar que eu quase perdi meu testículo. Eu tive muita sorte, porque eles me disseram que em 5 ou 6 horas o sangue para de circular e aí é necessária a amputação. Então eu tive a sorte de pensar: "Ok, vamos ao hospital entender porque eu me sinto essa coisa". E aí assim que eles checaram, me levaram para a cirurgia de emergência e eles estavam aptos a fazer a operação em 3 ou 4 horas após eu sentir a primeira sensação — seguiu contando.

➡️Bia Haddad perde em Ningbo e terá que torcer contra rivais para ficar no top-10

O tenista é o atual número 7 do mundo no ranking da ATP. A cirurgia citada aconteceu logo após o US Open, realizado entre agosto e setembro deste ano. Recuperado da cirurgia, ele foi liberado para voltar a competir e já esteve em quadra no Aberto de Estocolmo, na Suécia.

continua após a publicidade

— Eles estiveram aptos a fazer a cirurgia e eu tive sorte. A última coisa que eu lembro de fazer antes deles me colocarem para dormir (anestesia) foi me fazer assinar um papel em que eu os autorizava a amputar meu testículo — completou rindo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte