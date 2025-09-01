Tudo sobre o GP da Itália de F1: onde assistir e agenda da prova
Prova é a 16ª da temporada
A Fórmula 1 (F1) realiza a partir desta sexta-feira (5) o Grande Prêmio da Itália, no Circuito Internacional de Monza, no norte da Itália. A corrida é a 16ª etapa da temporada de 2025, liderada pelo australiano Oscar Piastri, com dominância da McLaren. Confira os horários e onde assistir às sessões da prova.
A tradicional prova acontece desde a criação da F1, em 1950. Desde então, já foram disputados 75 Grandes Prêmios. Somente a edição de 1980 foi realizada no Circuito de Imola, na região da Emília-Romanha.
Conhecida por ser a casa da equipe italiana Ferrari, a escuderia é a que mais venceu lá, com 20 vitórias, incluindo a do último ano. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Michael Schumacher empatam com cinco vitórias na Itália. O Brasil é o segundo país com mais vitórias na prova, somando 10, atrás do Reino Unido e empatado com a Alemanha.
A Fórmula 1 chega à Itália com vantagem de Oscar Piastri, atual líder do campeonato com 34 pontos à frente de Lando Norris, segundo colocado. Por precisar trocar a unidade de potência, o inglês já chega com punição de 10 posições no grid. Pilotando na casa da equipe, Lewis Hamilton também chega com saldo negativo no grid de largada.
GP da Itália de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV
