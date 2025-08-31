Apesar das boas atuações antes das férias de verão, Gabriel Bortoleto voltou a ficar preso na parte inferior da tabela na Fórmula 1 durante o GP da Holanda. O desempenho do brasileiro foi fortemente prejudicado pela estratégia da Sauber, que pode, inclusive, rendeu punição ao piloto ainda neste fim de semana. Com o primeiro pódio de Isack Hadjar, as conversas sobre o "melhor novato do ano" da temporada de 2025 retornaram entre os torcedores europeus, que variam de opinião.

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 15ª colocação. O brasileiro sofreu com grandes problemas e ultrapassagens na corrida, inclusive, de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 14ª posição.

O número da dupla no GP da Holanda não reflete a sólida atuação na F1 2025. Após uma última temporada decepcionante, a Sauber se mantém no meio da tabela no Mundial de Construtores, com 51 pontos e pilotos potentes, que promete muito sucesso no futuro (como Audi).

Veja as reações dos europeus com a atuação de Gabriel Bortoleto

Tradução: "Isack Hadjar é O estreante do ano, sem sombra de dúvidas. Andrea Kimi Antonelli comete muitos erros…"

"Eu duvidava de Bortoleto antes, mas o que Hadjar fez neste fim de semana… incrível."

Tradução: "Sou só eu ou Bortoleto estava dormindo?"

Tradução: "E ousam dizer que Bortoleto é o melhor novato da temporada. Isso é problema para outra pessoa."

"Bortoleto ficou no final do grid o ano todo, haha, só porque ele marcou pontos por acaso e às vezes queriam colocá-lo acima de Antonelli e Hadjar."

Tradução: "Isack Hadjar alcançou o primeiro pódio na carreira franco-argelina de 20 anos e se envolveu em toda a temporada de estreia na F1 e a impressão de todo o talento gerado no paddock."

"No meu livro de torcedores da Sauber, Bortoleto dá uma surra nele"

"Muito muito bom Bortoleto, mas o pódio mata o debate deste ano"

Tradução: "Algumas pessoas disseram que Antonelli e Bortoleto eram melhores novatos que Hadjar, isso me deixa perplexo"

Sem sucesso no GP da Holanda, o piloto da Sauber se mantém com os 14 pontos no campeonato e volta para a "vice-lanterna" do grid. Bortoleto é ultrapassado por Oliver Bearman, que somou mais 8 pontos e subiu para a 16ª posição do Mundial de Pilotos.

Como foi a corrida de Bortoleto no GP da Holanda?

A corrida de Gabriel Bortoleto no GP da Holanda foi marcada por dificuldades desde a largada. Assim que as luzes se apagaram, o carro do brasileiro parecia estar travado por problemas no motor, o que o fez perder cinco posições imediatamente.

Pouco depois, Bortoleto se envolveu em um encontrão com Lance Stroll, o que resultou na quebra da asa dianteira do novato. Preso na 18ª colocação, o brasileiro passou a ser analisado pela FIA por pilotagem insegura. Ainda sobre as consequências do incidente, Stroll precisou realizar uma troca precoce dos pneus.

Na volta 23, segundo antes do momento em que Lewis Hamilton bateu e provocou a entrada do safety car, Bortoleto entrou aos boxes para fazer uma primeira troca. A bandeira amarela, então, não ajudou na estratégia do novato, já que os outros pilotos aproveitaram a oportunidade para o pit stop.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em ação no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Mesmo com o novo composto, sua atuação não evoluiu ao longo da prova. O brasileiro não conseguiu aproveitar a nova bandeira amarela - com o acidente entre Leclerc e Antonelli -, o que foi motivo de reclamação, e, apesar de chegar a conquistar a 10ª colocação em determinado momento, não conseguiu mantê-la. Na sequência, acabou sendo ultrapassado novamente e caiu para a lanterna do pelotão.

Com claros problemas no carro, Bortoleto não apresentou grandes ações no GP da Holanda, sendo refém de pneus muito desgastados. Além de uma estratégia um tanto quanto estranha da Sauber. O novato, então, terminou na 15ª posição graças a uma punição de Antonelli.