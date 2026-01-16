menu hamburguer
Tottenham x West Ham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 22ª rodada

Lance!
Londres (ING)
Dia 16/01/2026
14:13
Tottenham x West Ham: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Tottenham e West Ham se enfrentam neste sábado (17), às 12h (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Ficha do jogo

Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
West Ham-escudo-onde-assistir
WES
22ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 17 de janeiro, às 12h (de Brasília)
Local
Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Jarred Gillett
Assistentes
Constantine Hatzidakis, Scott Ledger e Gavin Ward (quarto árbitro)
Var
James Bell (VAR1) e Steven Meredith (AVAR)
Onde assistir

O Tottenham entra em campo pressionado pela campanha irregular na temporada 2025/26. A equipe comandada por Thomas Frank ocupa a 14ª colocação, com 27 pontos, fruto de sete vitórias e oito derrotas, e tenta aproveitar o mando de campo para reduzir a instabilidade e se aproximar da metade superior da tabela.

O West Ham vive situação ainda mais delicada. O time dirigido por Nuno Espírito Santo aparece na 18ª posição, com 14 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. A sequência recente é negativa, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, cenário que aumenta a pressão interna e amplia as incertezas nos bastidores do clube.

Tudo sobre o jogo entre Tottenham e West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 West Ham
22ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jarred Gillett
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Scott Ledger e Gavin Ward (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell (VAR1) e Steven Meredith (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van De Ven e Spence; Palhinha, Xavi Simons e Gray; Odobert, Mathys Tel e Kolo Muani.

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Killman e Scarles; Potts, Soucek, Bowen, Lucas Paquetá e Summerville; Castellanos.

Richarlison em ação pelo Tottenham (Foto: Ben Stansall/AFP)
