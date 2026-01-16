Tottenham e West Ham se enfrentam neste sábado (17), às 12h (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Tottenham entra em campo pressionado pela campanha irregular na temporada 2025/26. A equipe comandada por Thomas Frank ocupa a 14ª colocação, com 27 pontos, fruto de sete vitórias e oito derrotas, e tenta aproveitar o mando de campo para reduzir a instabilidade e se aproximar da metade superior da tabela.

O West Ham vive situação ainda mais delicada. O time dirigido por Nuno Espírito Santo aparece na 18ª posição, com 14 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. A sequência recente é negativa, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, cenário que aumenta a pressão interna e amplia as incertezas nos bastidores do clube.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 🆚 West Ham

22ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Jarred Gillett

🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Scott Ledger e Gavin Ward (quarto árbitro)

📺 VAR: James Bell (VAR1) e Steven Meredith (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van De Ven e Spence; Palhinha, Xavi Simons e Gray; Odobert, Mathys Tel e Kolo Muani.

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Killman e Scarles; Potts, Soucek, Bowen, Lucas Paquetá e Summerville; Castellanos.

