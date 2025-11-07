menu hamburguer
Tottenham x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 11ª rodada

Londres (ING)
Dia 07/11/2025
11:46
Tottenham x Manchester United: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraTottenham x Manchester United: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Tottenham e Manchester United terão os caminhos cruzados pela 11ª rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (8), às 09h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
11ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 8 de novembro, às 09h30 (de Brasília)
Local
Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Samuel Barrott
Assistentes
Timothy Wood, Nick Greenhalgh e Robert Jones (quarto árbitro)
Var
John Brooks (VAR1) e Tony Harrington (AVAR)
O Tottenham, que vinha de sequência difícil na temporada, teve um respiro após golear o Copenhagen por 4 a 0, pela quarta rodada da Champions League. Na Premier League, os Spurs ocupam a sexta colocação, com 17 pontos, e vêm de derrota para o Chelsea na rodada anterior.

Após três vitórias seguidas, o Manchester United empatou em 2 a 2 com o Nottingham Forest, e ocupam a oitava posição do Campeonato Inglês. Sem competição continental, Rubem Amorim teve uma semana livre para preparar o time para o duelo em Londres.

Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Manchester United
11ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Samuel Barrott
🚩 Assistentes: Timothy Wood, Nick Greenhalgh e Robert Jones (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Tony Harrington (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Rodrigo Bentancur e Pape Mata Sarr; Brennan Johnson, Wilson Odobert e Kolo Muani.

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Senne Lammens; Luke Shaw, Matthijs de Ligt e Leny Yoro; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko. 

O Tottenham é o sexto colocado da Premier League (Foto: Ian Kington / AFP)

