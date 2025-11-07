Atacante do Corinthians, Memphis está convocado para defender a Holanda nas Eliminatórias da Europa nas duas últimas rodadas do ciclo. A seleção holandesa tem dois compromissos nesta Data Fifa de novembro: contra a Polônia, dia 14, na próxima sexta-feira, e contra a Lituânia, dia 17.

Embora a presença do jogador do Timão seja esperada, a Holanda terá uma grande novidade para esta Data Fifa: Luciano Valente, meia-atacante no Feyenoord. O jogador, que foi derrotado pelo Sttugart na Europa League, recebeu a notícia da convocação dentro do avião. É a primeira vez que ele defenderá a camisa do seu país.

Atualmente, a Holanda ocupa a primeira colocação do Grupo G com 16 pontos, seguida da Polônia, que tem 13. Somente os primeiros colocados de cada grupo garantem vaga para a Copa do Mundo de 2026, enquanto os segundos colocados terão que disputar a repescagem para se classificar.

No entanto, a convocação de Memphis não irá afetar o Corinthians, visto que o time de Dorival Jr. só retorna aos gramados dia 20 de novembro devido à pausa da Data Fifa. Antes da paralisação, o Timão tem o Ceará como adversário no domingo, e o atacante estará à disposição do técnico.

Memphis na Holanda

Principal nome do Corinthians e da Holanda, Memphis é peça importante no time comandado por Ronald Koeman. O atacante é artilheiro histórico da seleção, além de ser o maior assistente de todos os tempos.

Na última Data Fifa, ele marcou dois gols e deu duas assistências, tendo os melhores números e se destacando nas partidas contra a Finlândia e Malta. Assim como no time paulista, Memphis atua com a camisa 10 na Holanda.

Veja a convocação da Holanda

