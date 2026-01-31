Tottenham x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo
Tottenham e Manchester City se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 24ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Tottenham vive momento delicado na Premier League. A equipe comandada por Thomas Frank não vence há cinco rodadas, ocupa a 14ª colocação, com 28 pontos, e convive com uma longa lista de desfalques por lesão. Apesar do cenário adverso no campeonato, os Spurs chegam confiantes após garantirem vaga direta nas oitavas de final da Champions League no meio da semana.
Ficha do jogo
O Manchester City, por sua vez, segue firme na briga pelo título. Vice-líder da competição, com 46 pontos, o time de Pep Guardiola vem embalado pela classificação direta na Champions e busca aproveitar o mau momento do adversário para encostar no líder Arsenal. Para o duelo em Londres, o City conta com o retorno de Rodri, Guéhi e Semenyo, mas ainda sofre com ausências importantes no elenco.
Tudo sobre Tottenham x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Manchester City
24ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Robert Jones (ING)
🚩 Assistentes: Neil Davies (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
📺 VAR: Jarred Gillett (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Spence, Danso, Romero e Udogie; Simon, Palhinha, Odobert, Simons e Sarr; Kolo Muani.
🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Cherki.
