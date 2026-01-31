Tottenham e Manchester City se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 24ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Tottenham vive momento delicado na Premier League. A equipe comandada por Thomas Frank não vence há cinco rodadas, ocupa a 14ª colocação, com 28 pontos, e convive com uma longa lista de desfalques por lesão. Apesar do cenário adverso no campeonato, os Spurs chegam confiantes após garantirem vaga direta nas oitavas de final da Champions League no meio da semana.

continua após a publicidade

Ficha do jogo TOT MCI 24ª rodada Premier League Data e Hora domingo, 1º de fevereiro, às 13h30 (de Brasília) Local Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING) Árbitro Robert Jones (ING) Assistentes Neil Davies (ING) e Nick Greenhalgh (ING) Var Jarred Gillett (ING) Onde assistir

O Manchester City, por sua vez, segue firme na briga pelo título. Vice-líder da competição, com 46 pontos, o time de Pep Guardiola vem embalado pela classificação direta na Champions e busca aproveitar o mau momento do adversário para encostar no líder Arsenal. Para o duelo em Londres, o City conta com o retorno de Rodri, Guéhi e Semenyo, mas ainda sofre com ausências importantes no elenco.

Tudo sobre Tottenham x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 🆚 Manchester City

24ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Robert Jones (ING)

🚩 Assistentes: Neil Davies (ING) e Nick Greenhalgh (ING)

📺 VAR: Jarred Gillett (ING)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Spence, Danso, Romero e Udogie; Simon, Palhinha, Odobert, Simons e Sarr; Kolo Muani.

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Cherki.

Tottenham x Manchester City pela 24ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.