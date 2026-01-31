menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Tottenham x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
22:06
Tottenham x Manchester City pela 24ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
Tottenham x Manchester City pela 24ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
Tottenham e Manchester City se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 24ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

O Tottenham vive momento delicado na Premier League. A equipe comandada por Thomas Frank não vence há cinco rodadas, ocupa a 14ª colocação, com 28 pontos, e convive com uma longa lista de desfalques por lesão. Apesar do cenário adverso no campeonato, os Spurs chegam confiantes após garantirem vaga direta nas oitavas de final da Champions League no meio da semana.

Ficha do jogo

Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
24ª rodada
Premier League
Data e Hora
domingo, 1º de fevereiro, às 13h30 (de Brasília)
Local
Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Robert Jones (ING)
Assistentes
Neil Davies (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
Var
Jarred Gillett (ING)
Onde assistir

O Manchester City, por sua vez, segue firme na briga pelo título. Vice-líder da competição, com 46 pontos, o time de Pep Guardiola vem embalado pela classificação direta na Champions e busca aproveitar o mau momento do adversário para encostar no líder Arsenal. Para o duelo em Londres, o City conta com o retorno de Rodri, Guéhi e Semenyo, mas ainda sofre com ausências importantes no elenco.

Tudo sobre Tottenham x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Tottenham 🆚 Manchester City
24ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Robert Jones (ING)
🚩 Assistentes: Neil Davies (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
📺 VAR: Jarred Gillett (ING)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Spence, Danso, Romero e Udogie; Simon, Palhinha, Odobert, Simons e Sarr; Kolo Muani.

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Cherki.

Tottenham x Manchester City pela 24ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
Tottenham x Manchester City pela 24ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)

