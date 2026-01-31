Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Supercopa Rei

BRASÍLIA - Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa Rei neste domingo (1), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em busca do primeiro título da temporada. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e geTV (YouTube).

O confronto reúne o último campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo (tricampeão da Supercopa), e o vencedor da Copa do Brasil, o Corinthians (campeão em 1991). Esta será a segunda vez que as equipes decidem a competição. Em 1991, o Timão levou a melhor sobre os cariocas.

Ficha do jogo FLA COR Supercopa Rei Jogo único Data e Hora domingo, 1 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília) Local Estádio Mané Garrincha, Brasília Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

Dorival Júnior terá apenas dois desfalques para o duelo: José Martínez, que permanece na Venezuela para resolver questões burocráticas, e Cacá, que está lesionado. Por outro lado, o treinador contará com os principais nomes do elenco à disposição, como Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Último reforço anunciado, Kaio César pode ser uma das opções para a partida.

O Flamengo, que não vai bem no Carioca e estreou com derrota no Brasileiro, quer virar a página e levantar a primeira taça do ano. Para isso, o técnico Filipe Luís pode contar com Lucas Paquetá, principal reforço do Rubro-Negro nesta janela. O meia foi regularizado na CBF e está à disposição do treinador.

Arrascaeta, que disputou a sua primeira partida nesta temporada na derrota para o São Paulo, é presença confirmada no time titular.

Mané Garrincha recebe decisão entre Flamengo e Corinthians (Foto: Miguel Pessoa/CÃ³digo 19/Gazeta Press) <br>

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro (Bruno Henrique) e Plata.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto