Europeus se espantam com reação de Raphinha à entrega da Bola de Ouro

Ex-companheiros no Barcelona, Dembélé e Raphinha nutrem uma relação de amizade mesmo após a despedida do francês do time catalão. Durante a cerimônia de premiação da Bola de Ouro, uma cena entre os dois viralizou no mundo inteiro: a reação de Raphinha ao ver seu amigo conquistar o prêmio de melhor jogar do mundo, segundo a France Football.

Tradução: A cara de satisfação de Raphinha no momento da nomeação de Dembélé como vencedor da Bola de Ouro é um poema.

Tradução: Raphinha, colega de equipe de Lamine Yamal, quando Ousmane Dembélé foi anunciado como vencedor da Bola de Ouro.

Tradução: Os rumores são verdadeiros. Raphinha realmente não suporta Yamal, basta olhar para o sorriso dele quando Dembélé venceu.

Tradução: A reação da Raphinha quando o Dembélé foi anunciado como vencedor do Ballon Dor está me matando.

Raphinha na Bola de Ouro

Um dos principais favoritos na disputa pela Bola de Ouro na temporada 2024/25, o brasileiro Raphinha ficou fora do top-3 na premiação de melhor jogador. O atacante do Barcelona conquistou o 5º lugar, atrás de Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal e Ousmane Dembélé

Com 38 gols e 23 assistências em 64 jogos, o brasileiro foi um dos principais jogadores do Barcelona na última temporada e era um dos favoritos na disputa pelo prêmio de melhor jogador do ano.

Sem Raphinha no top-3, coube a Lamine Yamal representar o Barcelona na premiação da Bola de Ouro. A jovem promessa espanhola ficou com o 2º lugar, atrás apenas do atacante francês, Ousmane Dembélé, que foi eleito o melhor jogador do mundo pela primeira vez na carreira.

