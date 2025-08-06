menu hamburguer
Paraná x Criciúma: veja onde assistir e horário pelo Brasileiro de Futsal

Tricolor paranaense busca classificação ao mata-mata

imagem cameraParaná e Criciúma se enfrentam pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal (Fotos: Isaque Augusto e Cecilia Prutchansky)
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 06/08/2025
22:26
Paraná e Criciúma se enfrentam pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio do Tarumã, às 20h15 (de Brasília) em Curitiba–PR. Com o time catarinense já classificado, quem busca a vaga à próxima fase é o Tricolor, que precisa de uma simples vitória para se garantir. O duelo terá transmissão do YouTube da CBFS.

Paraná x Criciúma - Campeonato Brasileiro de Futsal

Com a primeira fase do campeonato na reta final, o Criciúma conseguiu a classificação na terceira colocação do Grupo B, com 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe catarinense conta com os destaques Caio e Diego, artilheiros do timeno Brasileiro de Futsal com cinco gols cada.

Do outro lado, o Paraná, com uma partida a menos, ainda busca se garantir na fase final, mas precisa de apenas uma vitória para chegar aos mesmos 14 pontos do adversário e se consolidar entre os oito primeiros. Um dos destaques do time é Vini, artilheiro da equipe com cinco gols.

paraná-clube-futsal Campeonato Brasileiro de Futsal
Paraná está na quinta colocação do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Isaque Augusto)

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
Paraná x Criciúma

🏐 Fase: Nona Semana
📆 Data e horário: Quinta-feira, 7 de agosto, às 20h15 de Brasília
🏟️ Local: Ginásio do Tarumã, em Curitiba, Paraná
📺 Onde assistir: YouTube da CBFS

criciúma-futsal
O Criciúma é o terceiro colocado do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Cecilia Prutchansky)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

