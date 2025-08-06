Paraná x Criciúma: veja onde assistir e horário pelo Brasileiro de Futsal

Paraná e Criciúma se enfrentam pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio do Tarumã, às 20h15 (de Brasília) em Curitiba–PR. Com o time catarinense já classificado, quem busca a vaga à próxima fase é o Tricolor, que precisa de uma simples vitória para se garantir. O duelo terá transmissão do YouTube da CBFS.

Ficha do jogo PAR CRI Nona semana Brasileiro de Futsal Data e Hora Quinta-feira, 7 de agosto, às 20h15 de Brasília Local Ginásio do Tarumã, em Curitiba, Paraná Árbitro Onde assistir YouTube da CBFS

Paraná x Criciúma - Campeonato Brasileiro de Futsal

Com a primeira fase do campeonato na reta final, o Criciúma conseguiu a classificação na terceira colocação do Grupo B, com 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe catarinense conta com os destaques Caio e Diego, artilheiros do timeno Brasileiro de Futsal com cinco gols cada.

Do outro lado, o Paraná, com uma partida a menos, ainda busca se garantir na fase final, mas precisa de apenas uma vitória para chegar aos mesmos 14 pontos do adversário e se consolidar entre os oito primeiros. Um dos destaques do time é Vini, artilheiro da equipe com cinco gols.

Paraná está na quinta colocação do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Isaque Augusto)

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

Paraná x Criciúma

🏐 Fase: Nona Semana

📆 Data e horário: Quinta-feira, 7 de agosto, às 20h15 de Brasília

🏟️ Local: Ginásio do Tarumã, em Curitiba, Paraná

📺 Onde assistir: YouTube da CBFS

O Criciúma é o terceiro colocado do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Cecilia Prutchansky)

