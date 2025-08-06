Paraná x Criciúma: veja onde assistir e horário pelo Brasileiro de Futsal
Tricolor paranaense busca classificação ao mata-mata
Paraná e Criciúma se enfrentam pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio do Tarumã, às 20h15 (de Brasília) em Curitiba–PR. Com o time catarinense já classificado, quem busca a vaga à próxima fase é o Tricolor, que precisa de uma simples vitória para se garantir. O duelo terá transmissão do YouTube da CBFS.
Ficha do jogo
Paraná x Criciúma - Campeonato Brasileiro de Futsal
Com a primeira fase do campeonato na reta final, o Criciúma conseguiu a classificação na terceira colocação do Grupo B, com 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe catarinense conta com os destaques Caio e Diego, artilheiros do timeno Brasileiro de Futsal com cinco gols cada.
Do outro lado, o Paraná, com uma partida a menos, ainda busca se garantir na fase final, mas precisa de apenas uma vitória para chegar aos mesmos 14 pontos do adversário e se consolidar entre os oito primeiros. Um dos destaques do time é Vini, artilheiro da equipe com cinco gols.
➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
Paraná x Criciúma
🏐 Fase: Nona Semana
📆 Data e horário: Quinta-feira, 7 de agosto, às 20h15 de Brasília
🏟️ Local: Ginásio do Tarumã, em Curitiba, Paraná
📺 Onde assistir: YouTube da CBFS
