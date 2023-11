Tombense faz o seu último jogo contra o Mirassol pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, neste sábado (25), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, conhecido como Almeidão, em Tombos, Minas Gerais. O Gavião-Carcará precisa vencer a Ponte Preta e não perder para escapar do rebaixamento. O Leão precisa vencer e torcer por outros resultados para subir para a Série A. A partida será às 17h (horário de Brasília), com transmissão do Premiere.