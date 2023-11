Com a vitória a equipe de Tombos chegou ao 37 pontos e ocupa atualmente a 37 colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. O desempenho vem muito ao encontro do trabalho realizado por Moacir Júnior. Depois que chegou a equipe arrancou na Série B e nos últimos cinco jogos venceu em três oportunidades: Vila Nova, Chapecoense e Sampaio Corrêa, os dois últimos, fora de casa.