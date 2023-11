Ainda garoto, Claudio recebeu o apelido de "Diablito", por conta da semelhança de seu sobrenome com o do histórico jogador boliviano Marco Antonio "El Diablo" Etcheverry. Começou no futebol em clubes de bairro de Resistencia, cidade a mais de 900 quilômetros de Buenos Aires, até ser aprovado em um teste no River, seu clube de coração.