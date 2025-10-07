Corinthians e Independiente Santa Fé se enfrentam pela 3ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina. O jogo acontece nesta quarta-feira (8), às 20h (de Brasília), com transmissão no Sportv, Band Sports, X Sports, N Sports, Goat, Cazé TV e Pluto TV.

O duelo entre as equipes será decisivo para a classificação do Grupo A. Em primeiro, as Brabas podem empatar para garantir a vaga nas quartas de final, mas correm o risco de serem ultrapassadas pelas Dragonas, que também possuem quatro pontos encaram o Always Ready.

Como chega o Corinthians

O Corinthians não teve a estreia esperada na Libertadores Feminina e empatou com o Independiente del Valle em 1 a 1. Na segunda rodada, diante do Always Ready com um time reserva, as Brabas aplicaram a segunda maior goleada da história da competição ao vencer por 11 a 0.

Para este jogo, chegam pressionadas pela vitória para confirmar a liderança no Grupo A. Um empate, por sua vez, garante a classificação, mas possivelmente em segundo, já que o Independiente del Valle joga contra o Always Ready e a tendência é que vença sem dificuldades.

🟨 Jogadoras penduradas: como a regra prevê a suspensão automática com dois cartões amarelos, o Corinthians deve se preocupar com Jhonson e Robledo, amareladas.

Como chega o Santa Fé

Na terceira colocação do Grupo A, o Santa Fé precisa vencer o Corinthians para avançar ao mata-mata da Libertadores. Na primeira rodada, venceram o Always Ready por 7 a 0 e depois perderam para o Del Valle. Com três pontos, um empate pode ser suficiente desde que o time equatoriano perca para o da Bolívia, resultado improvável pelo que as equipes apresentaram na competição.

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Santa Fé

3ª rodada — Libertadores Feminina

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de outubro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Francisco Sola

📺 Onde assistir: Sportv, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Nicole, Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza, Tamires, Duda Sampaio, Day Rodriguez, Robledo, Vic Albuquerque, Zanotti e Johnson (Técnico: Lucas Piccinato)

Santa Fé: Calderón, Acosta, Motta, Clementes, Valbuena, Osorio, Ortegón, Vargas, Garavito, Zamorano e Viso (Técnico: Omar Ramírez)