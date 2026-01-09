Taubaté x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Glorioso joga por um empate para avançar na liderança do Grupo 22
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo volta a campo neste sábado (10) para a última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Taubaté, anfitrião do Grupo 22 no Estádio Joaquim de Moraes Filho, às 19h (de Brasília), valendo a classificação para a próxima fase. Taubaté x Botafogo terá transmissão da Xsports, na TV aberta e no YouTube.
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcida do Botafogo escolhe ídolo para o lugar de Marlon Freitas em bandeirão
Fora de Campo09/01/2026
- Futebol Nacional
Savarino ouviu proposta do Fluminense nesta quinta-feira (8); Botafogo aguarda resposta
Futebol Nacional09/01/2026
- Botafogo
Presidente do Botafogo comenta possibilidade do Vasco mandar jogos no Nilton Santos
Botafogo08/01/2026
➡️ Torcida do Botafogo escolhe ídolo para o lugar de Marlon Freitas em bandeirão
A equipe alvinegra, comandada por Rodrigo Bellão, tem 100% de aproveitamento nas duas rodadas da competição de base. No último compromisso, contra o Estrela de Março, ficou a sensação de que o placar poderia ter sido maior para encaminhar a vaga no mata-mata, mas o 1 a 0 magro, assim como na estreia, contra o Águia de Marabá, obriga o Botafogo a fazer uma última rodada segura para se classificar.
Do outro lado, o Taubaté chega para a decisão após derrota por 2 a 1 para o Águia de Marabá. Na estreia, o Burro da Central venceu o Estrela de Março por 2 a 0 e, com isso, precisa de uma vitória simples para ultrapassar o Glorioso no saldo de gols.
Botafogo tem cenário favorável para classificar
O Botafogo, com seis pontos, joga por um empate para carimbar a primeira colocação do Grupo 22 e, assim, permanecer na sede de Taubaté para a disputa da segunda fase. A equipe entrará em campo sabendo das condições para classificação, pois Águia e Estrela de Março se enfrentam na partida anterior, às 16h45.
✅ FICHA TÉCNICA
TAUBATÉ X BOTAFOGO
3ª RODADA — COPINHA
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP);
🟨 Árbitro: Fernando Bartz Guedes
🚩 Assistentes: João Petrucio Marimônio e Elias Cedraz Santiago Carneiro
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
TAUBATÉ: Lucas, Arthur, Gabriel, Fillipy e Affini; Chico, Léo Moura e Gustavo; Caio Matheus, Ryan e Ygor. Técnico: Diego Paulista.
BOTAFOGO: Rhyan Luca; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Lucas Camilo e Caio Valle; Felipe Januário, Arthur Izaque e Kauan Toledo. Técnico: Rodrigo Bellão.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias