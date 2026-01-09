Torcida do Botafogo escolhe ídolo para o lugar de Marlon Freitas em bandeirão
Volante deixou o Glorioso para jogar no Palmeiras em 2026
A saída de Marlon Freitas do Botafogo para o Palmeiras deixou marcas em muitos torcedores do Glorioso, que apontaram uma 'traição' do atleta. Por isso, o "Movimento Ninguém Ama como a Gente", responsável por um bandeirão presente nas arquibancadas do Nilton Santos, fez uma votação para decidir pela saída ou não do rosto do volante da bandeira.
Com 81,2% dos votos para retirar Marlon Freitas do bandeirão com outros ídolos do Botafogo, o Movimento anunciou que vai honrar a vontade da maioria do público. Além disso, a organização propôs outra votação, dessa vez para decidir se algum ídolo deveria assumir o lugar do meio-campista na bandeira.
Mais de 87,2% dos votantes decidiu incluir o ex-goleiro Jefferson no artefato. Loco Abreu, Gatito, Gonçalves, Maurício e Sergio Manoel eram as outras opções. Cerca de 33 mil torcedores do Botafogo participaram da votação.
Vale destacar que o bandeirão inclui nomes históricos como Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Didi, Gerson, Amarildo, Quarentinha, Luiz Henrique, Heleno, Túlio Maravilha e João Saldanha.
Passagem de Marlon Freitas pelo Botafogo
Marlon Freitas foi contratado para a temporada de 2023 em um pré-contrato firmado no ano anterior, quando defendia o Atlético-GO, e rapidamente assumiu o papel de líder no Botafogo. Nas três temporadas com a camisa, o jogador disputou 186 jogos, marcou cinco gols e deu 20 assistências.
O camisa 17 foi um dos principais personagens de 2024, quando assumiu a braçadeira de capitão no ano dos títulos do Brasileirão e da Libertadores sob o comando de Artur Jorge no Botafogo.
Para sua ida ao Palmeiras, o clube paulista irá desembolsar cerca de R$ 33 milhões de forma parcelada. Marlon Freitas já passou por exames médicos na Academia de Futebol e chega ao clube da Barra Funda cercado de expectativas.
