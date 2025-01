Tamworth x Tottenham: horário, escalações e onde assistir à partida da Copa da Inglaterra

Tamworth e Tottenham se enfrentam neste domingo (12), às 9h30 (de Brasília), no The Lamb Ground, na Inglaterra. A partida é válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra e terá transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Tamworth, participante da quinta divisão, não conseguiu vitórias em seus últimos três jogos, com a mais recente conquista datando de 21 de dezembro de 2024, ao vencer o Sutton United por 2 a 1. Sob a liderança de Andy Peaks, a equipe almeja utilizar o apoio de sua torcida como um diferencial para surpreender o Tottenham, que chega ao jogo com a confiança renovada após derrotar o Liverpool por 1 a 0 na última quarta-feira. Esse triunfo veio em um momento crucial, contribuindo para a recuperação do time após uma sequência de derrotas.

Confira as informações do jogo entre Tamworth e Tottenham

✅ FICHA TÉCNICA

Tamworth x Tottenham

3ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 9h39 (de Brasília)

📍 Local: The Lamb Ground, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (straming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tamworth (Técnico: Andy Peaks)

Singh; Crompton, Digie, Hollis, Cockerill-Mollett; Tonks, Milnes; McGlinchey, Morrison, Enoru; Wreh

Tottenham (Técnico: Ange Postecoglou)

Kinsky; Porro, Dragușin, Dorrington, Reguilon; Maddison, Sarr, Bergvall; Johnson, Lankshear, Werner

Bentancur cai sozinho em campo, é retirado

O volante Rodrigo Bentancur foi retirado do gramado da partida entre Tottenham e Liverpool, nesta quarta-feira (8), após cair sozinho. O jogador foi retirado do gramado pela equipe médica da partida aplaudido pelos jogadores e pela arquibancada. Após o susto, o uruguaio se pronunciou nas redes sociais. Através de uma foto ao lado da esposa, ele afirmou estar se sentido bem e agradeceu todas as mensagens de apoio.