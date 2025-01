Kvaratskhelia pede para sair do Napoli; gigante europeu fez proposta de meio bilhão

Khvicha Kvaratskhelia, destaque do Napoli, manifestou o desejo de deixar o clube, conforme anunciado pelo técnico Antonio Conte nesta sexta-feira (11). O atacante georgiano, que se destacou desde sua chegada em 2022, contribuiu decisivamente para a conquista do Campeonato Italiano na temporada 2022/23, com um total de 107 partidas, 30 gols marcados e 24 assistências. Antonio Conte lamentou:

- Estamos falando sobre um jogador importante. No verão passado, eu conversei com o presidente, que queria a confirmação de nomes relevantes. Apesar dele (Kvaratskhelia) e outros pedirem para sair, trabalhei e consegui manter quem eu queria. Ele pediu ao clube para ser vendido. Ele confirmou essa decisão para mim. Estou desapontado, foi do nada e dei um passo atrás. Estamos perdendo uma peça importante - declarou Conte, evidenciando a complexidade da situação.

Para onde vai Kvaratskhelia?

A proposta de 80 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) pelo jogador, feita pelo Paris Saint-Germain, sublinha o alto valor de mercado de Kvaratskhelia e o interesse de grandes clubes em seu talento. A decisão do atacante de buscar novos horizontes coloca o Napoli em uma posição delicada, especialmente considerando sua liderança na Série A do Campeonato Italiano, com 44 pontos, mas com jogos a mais em relação aos seus perseguidores mais próximos, Atalanta e Inter de Milão.

Conte também destacou que, até o momento, não houve discussões sobre possíveis substitutos para Kvaratskhelia, enfatizando a súbita natureza da decisão do jogador.

- Não pensamos ainda em como substituí-lo, foi do nada isso hoje, e o mais importante agora é o jogo contra o Verona. É hora de deixar a bola com os representantes do jogador e o clube. Eu tento que tentar melhorar a melhor equipe possível, mas não podemos acorrentar ninguém - afirmou o treinador do time italiano.