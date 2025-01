A possível ida de Vini Jr. para a Arábia Saudita movimentou o mercado da bola do ano passado. De acordo com as informações, o brasileiro do Real Madrid teria recusado uma oferta bilionária. No entanto, o interesse da Liga Saudita em ter o melhor jogador do mundo pela Fifa ainda existe.

Em entrevista ao "As", jornal da Espanha, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, revelou otimismo e esperança para ter Vini Jr. atuando no futuro no futebol local.

- Temos clubes diferentes em níveis diferentes, com diferentes maturidades. Isso acontece em todas as ligas do mundo. Existem equipes que conseguem atrair esse tipo de jogador e outras que ainda precisam se desenvolver muito mais. E se eu avaliar pelo que temos hoje, nossos clubes têm tudo que é preciso para atrair, desenvolver e nutrir talentos como esse. Então vamos esperar e ver o que acontece com isso - declarou Omar.

A contratação de Vini Jr. não só reforçaria o futebol local, como também daria aos campeonatos árabes um grande valor comercial e de visibilidade. Segundo o CEO, a ideia é agir da mesma forma que ocorreu com outros grandes nomes que assinaram e reforçaram o Campeonato Saudita, como Benzema e Cristiano Ronaldo.

- Algo semelhante às outras estrelas que temos. Há a vertente desportiva, para melhorar a qualidade dos equipamentos, estruturas e dinâmicas. E também visibilidade comercial. Os principais jogadores têm visibilidade global e alto valor comercial. Obviamente faz a liga crescer. É muito importante em termos desportivos, mas também em termos de visibilidade e comercialmente.

O interesse de levar o brasileiro para a Arábia surgiu do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). No entanto, não houve uma proposta oficial para Vini Jr. e nem para o Real Madrid. Porém o desejo era que o atacante reforçasse o Al-Ahli por cinco anos.

Omar ressaltou a evolução dos torneios sauditas nos últimos anos, o que atraiu grandes nomes do futebol. No entanto, o CEO ressalta que o objetivo vai muito além de se comparar com outros torneios. Segundo ele, a proposta é ter impacto e promover melhorias em todo o futebol.

- Quero parar na palavra “competir”. Porque não estamos aqui para competir, estamos aqui para colaborar com o ecossistema do futebol, para complementar. Mas agora, acima de tudo, estamos focados no nosso mercado interno.

- Acreditamos que, devido à paixão pelo futebol na Arábia Saudita, os nossos torcedores merecem o melhor campeonato possível. Embora, obviamente, não trabalhemos isoladamente e tudo isso tenha impacto no planeta do futebol. Queremos contribuir para a melhoria do futebol. É assim que vemos — disse o CEO.

Outro assunto abordado na entrevista do "AS" foi sobre o dinheiro ser o "único ponto atrativo" para o Campeonato Saudita. Omar garantiu que não é bem assim e que os jogadores e todos os profissionais envolvidos podem endossar sua fala.

- Você pode facilmente perguntar aos jogadores, mas posso garantir que não é o caso. Não se trata apenas de contratar atletas renomados, mas também de eles terem impacto em campo. E é fácil de ver nos jogadores que estão vindo e atuando com seus times. Vemos como a competitividade cresce, como a concorrência melhora e como eles estão se integrando à comunidade. Tudo isso é fundamental para o nosso crescimento e não apenas a parte financeira.

Projeto bilionário por Vini Jr. no Campeonato Saudita

Além de desembolsar 1 bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões), o projeto daria liberdade a Vini Jr. decidir seu destino em 2029, papel como embaixador da Copa do Mundo de 2034 e da Liga Saudita, além de haver a possibilidade de o brasileiro exercer algum cargo local após a aposentadoria dos gramados.