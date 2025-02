Supercopa Feminina: onde assistir e quais times estão confirmados?

O sorteio da Supercopa Feminina acontece nesta quarta-feira (12), às 15h30, com transmissão ao vivo da CBF TV. A quarta edição da competição marca o início do calendário do futebol feminino em 2025. A competição tem estreia marcada para o dia 09 de março e final prevista para dia 16 do mesmo mês.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta edição, a Supercopa contará com oito equipes que disputarão entre si em formato de mata-mata. Esta será a última edição que acontecera nestes moldes, já que a partir do próximo ano, o regulamento se aproximará da Supercopa masculina.

Equipes confirmadas na Supercopa Feminina:

Corinthians (SP)

Flamengo (RJ)

Cruzeiro (MG)

Grêmio (RS)

Real Brasília (DF)

Bahia (BA)

Sport (PE)

São Paulo (SP)

Regulamento da edição 2025

Equipes são distribuídas em quatro grupos com dois clubes cada

Os jogos vão eliminando até a final

Os mandos da final e semifinal serão definidos pela melhor campanha na Supercopa

➡️ Final da Supercopa Feminina tem recorde de público; veja ranking