Globo contrata medalhista olímpica como comentarista

Após pendurar seus óculos de sol, Ágatha Bednarczuk já tem um novo desafio. A medalhista olímpica nas Olimpíadas do Rio em 2016, que se aposentou em dezembro de 2024, foi contratada pelo Grupo Globo como comentarista.

Sua primeira missão no SporTV aconteceu neste domingo (9), durante a abertura do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Navegantes, Santa Catarina. Ágatha, que já havia colaborado com a emissora na cobertura de Paris 2024, comentará as finais masculina e feminina, além das disputas de terceiro lugar.

Ágatha e Duda com medalha de ouro na etapa de Tóquio do Circuito Mundial de vôlei de praia (Foto: Divulgação/FIVB)

- Eu estou muito feliz com esse novo momento da minha vida. Sinto que vivi tudo que tinha para viver como atleta e agora me sinto pronta para novos desafios. Atuar como comentarista acabou sendo um movimento natural, já tive algumas experiências no Esporte da Globo, mas agora quero estudar, me aprofundar nessa área, porque sei que tenho muito a aprender - comemorou Ágatha, nova comentarista de vôlei dos canais Globo.

Quem é Ágatha Bednarczuk, nova comentarista da Globo?

Ágatha Bednarczuk, nascida em 22 de junho de 1983 em Curitiba, Paraná, é uma ex-jogadora brasileira de vôlei de praia. Com uma carreira que se estende por mais de duas décadas, ela começou no esporte em 1992, inicialmente no vôlei de quadra, representando equipes como Banestado (PR) e Paulistano (SP). Em 2001, migrou para o vôlei de praia, onde construiu um legado impressionante.

Sua trajetória na areia começou contou com diferentes parcerias, mas foi ao lado da lendária Sandra Pires, em 2005, que Ágatha estreou no circuito internacional da FIVB, sendo eleita a novata do ano no circuito brasileiro. Ao longo de sua carreira, formou duplas de sucesso com diversas atletas, incluindo Bárbara Seixas, com quem conquistou o ouro no Campeonato Mundial de 2015, na Holanda, e a prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Ágatha e Bárbara comemoram vitória no vôlei de praia (Foto: Leon Neal/AFP)

Com Duda Lisboa, a partir de 2017, Ágatha viveu outro ciclo vitorioso, conquistando seis medalhas no Circuito Mundial de 2017 e o título da temporada 2018, com ouro em Itapema, prata em Moscou e bronze em Varsóvia. Em 2019, garantiram vaga para os Jogos de Tóquio 2020, onde Ágatha terminou em nono lugar. Ao todo, ela acumula 146 participações em torneios internacionais, com 12 títulos, 14 vices e mais de 3.000 pontos no ranking da FIVB.