Athletico x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Athletico e Cuiabá se enfrentam neste sábado (16), às 20h30 (de Brasília) em jogo da 22ª rodada da Série B, na Arena da Baixada. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

Com o início dos jogos, o Furacão está na 13ª posição, com 26 pontos, cinco pontos acima do América-MG, que abre a ZR, enquanto o Dourado ocupa a oitava colocação, com 31 pontos, a três pontos da Chapecoense, primeiro time dentro do G-4.

Como chegam os dois times?

O Athletico perdeu do Criciúma por 4 a 2, de virada, no Heriberto Hülse, e aumentou o jejum na Série B. O Furacão não vence há seis jogos, com três derrotas e três empates - a última vitória rubro-negra aconteceu contra o Amazonas, em 5 de julho, por 1 a 0, fora de casa, na 15ª rodada.

O técnico Odair Hellmann tem as baixas do zagueiro Léo Pelé e do lateral-direito Kauã Moraes, que se lesionaram no último jogo e ficam fora por, pelo menos, um mês. Com isso, o esquema defensivo deve sair de três para dois zagueiros. Arthur Dias na zaga e Diogo Riquelme no meio devem ser as novidades.

O Cuiabá vem de derrota por 2 a 0 para o Avaí, fora de casa, em confronto direto pelo acesso na Série B. O revés fez com que a diretoria demitisse Guto Ferreira e promovesse o auxiliar Eduardo Barros como técnico.

Para o jogo, o novo treinador não deve fazer muitas mudanças na estreia. As dúvidas são no meio-campo, com o possível retorno do volante Patrick de Lucca na vaga de um atacante, e no setor de criação entre David Miguel e Jader.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X CUIABÁ

22ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (16), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias (Habraão) e Esquivel; Diogo Riquelme (Felipinho), Dudu (Luiz Fernando), Patrick e Zapelli; Mendoza e Alan Kardec.

CUIABÁ (Técnico: Eduardo Barros)

Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Sander; Calebe, Denilson e David Miguel (Jader); Alejandro Martínez (Patrick de Lucca), Safira e Carlos Alberto.